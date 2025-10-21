女の子に「感動するほど話しやすい！」と思われる瞬間９パターン
気になる女の子に「この人、話しやすい！」と思われたら、二人の距離感はグッと縮まるもの。そこから恋愛に発展する可能性は小さくないでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「女の子に『感動するほど話しやすい！』と思われる瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】話が一区切りするたびに、次の話題を振ってくれたとき
「こういう人は話すのが楽」（３０代女性）など、スムーズな会話の手助けをしてくれる男性に惹かれる女の子もいるようです。話題に困りがちな人は、女の子の話の中から、次の話題の候補を探すクセをつけてはいかがでしょうか。
【２】ガールズトークに引かないで、ついてきてくれたとき
「男性相手にガールズトークできるのは幸せ」（２０代女性）など、女の子同士の楽しみを男性と共有できることに感動する女の子もいるようです。恋愛話をはじめとするガールズトークが得意な人は、「姉とよく話すから」などの理由を添えて、女の子同士の話題もイケることをアピールしてみましょう。
【３】とにかくどんな話題でも笑ってくれたとき
「笑っている顔を見ているだけで、どんどん話したくなる」（２０代女性）など、男性の笑顔が会話のモチベーションになるという女の子もいるようです。たわいのない話題を振られても、どこか楽しめるポイントを見つけて、笑顔で返すようにしましょう。
【４】趣味や価値観があまりに一致していたとき
「そんなことまで…と心底驚いた」（２０代女性）など、想像を超えた価値観の一致に感動し、話が止まらなくなるという女の子もいるようです。会話を盛り上げるため、女の子の趣味について事前にリサーチしてみてはいかがでしょうか。
【５】話すペースやテンポが同じで、間も心地良かったとき
「しゃべりまくる人が苦手なので、同じペースで話せる人だと安心する」（２０代女性）など、自分と似ているタイプを求める女の子もいるようです。自分のペースで話しがちな人は、まずは女の子の話に耳を傾け、相手のリズムをつかむことを意識しましょう。
【６】おじいちゃんみたいな服装をしていたとき
「子どものころ何でも話せた祖父を思い出して、いっぱい話してしまった」（３０代女性）など、服装が与える安心感に話しやすさを感じる女の子もいるようです。かなり派手な格好をしている人は、髪の毛の色を落ち着かせたり、少し大人っぽい服装にすることで、女の子を安心させられるかもしれません。
【７】話す内容について、まったく否定してこなかったとき
「反対意見がない状態で思いを全部吐き出すことは快感」（２０代女性）など、男性が話の内容を肯定しながら聞いてくれることに感動する女の子もいるようです。女の子の意見が間違っていると思っても、即座に否定したり、会話を止めたりせず、まずは相手の話をすべて聞くようにしましょう。
【８】たわいのない話題でも、身を乗り出しながら聞いてくれたとき
「リアクションがいいと悪い気はしない（笑）」（１０代女性）など、男性の興味津々の反応を見ると、気持ちよく話せるという女の子もいるようです。ただし、「あまりやりすぎると、わざとらしく感じる」（２０代女性）という意見もあるので、話が盛り上がってきたときに大きなリアクションを取るようにしましょう。
【９】長話をしても、イヤな顔ひとつせずに笑顔で聞いてくれたとき
「長い話は聞いてくれるだけでも嬉しいのに、それを笑顔で聞いてくれるなんて…」（２０代女性）など、男性の優しさに感動する女の子もいるようです。女の子は男性の笑顔に安心感を覚えるようなので、話を聞くときはいつもニコニコすることを心がけましょう。
このほかに女の子から「感動するほど話しやすい！」と思われた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
