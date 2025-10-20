特殊詐欺をはじめとするSNSを通じて企てられる犯罪は、昨今の社会問題になっている。そうした中で、驚きという言葉だけでは言い表せないようなSNSを悪用した事件が今年6月、東京都板橋区のマンションで発生した。

【写真】「テレビ電話に繋げて…」性的暴行を「闇バイト」として掲示板に募った松田被告の金髪姿

住居侵入罪、不同意性交等罪に問われている松田烈被告（27）の起訴内容は以下の通りだ。

「性的暴行してくれる人を募集」──松田被告はネット掲示板を通じて、元交際相手である女性・Aさんに性的暴行を加えるよう募集をかけた。申し込んだ共犯者のXは松田被告の指示のもと、深夜Aさんの自宅マンションに「下水道の点検」などと説明して玄関ドアから侵入。その後、Xは口を塞ぎ「叫んだら殺す」などと脅して、Aさんの両手を結束バンドで結び、性交及び口腔性交を行ったというものだ。

松田被告はプロボクサーを目指して、都内のボクシングジムに通っていた時期もあるという。SNSを使った"強姦代行"とも言えるこの事件は、なぜ発生したのか。9月16日、東京地裁で開かれた松田被告の第一回公判では、身の毛もよだつ犯行内容が検察官によって読み上げられた。裁判ライターの普通氏がレポートする。

「下水道の緊急点検」と偽って…

体格は小柄ながら、坊主頭に厳しい目つきをしていた松田被告。しかし、言葉の話すトーンは妙に柔らかい印象だった。

事件内容については、Xとの共謀の事実、Xに口腔性交させた事実は認めたものの、性交させた事実については認めず、一部否認となった。その際、立ちながら足を左右にフラフラさせており、落ち着きのない様子が印象的であった。

一部否認をしているので、詳細な事実認定は今後の裁判の進行によるところであるが、以下は検察側が初公判の冒頭陳述で述べた主張である。

被告人は中学を卒業後、職業を転々としており、裁判時においては住居不定無職の状態であった。

Aさんとはマッチングアプリで4年ほど前に出会った。被告人はAさんの家賃を肩代わりするなど経済的に支援していたが、事件の数カ月前にAさんから連絡を拒絶されるようになる。この理由は、現状では法廷では明らかにされていない。

そのような経緯から、Aさんに怒りを覚え、「無理やりレイプされているのを見たい」などと思うようになったという。ネット掲示板で共犯者を募り、犯行を実行したら報酬を払う旨を記載したところ、Xが申し込んだという。

Xは事件当日の深夜0時ごろ、下水道の緊急点検などと嘘の口実でAさん宅を訪れ、侵入。Aさんを浴室に呼び出して一連の犯行を行い、口腔内に射精した。犯行の様子はXから被告人にビデオ通話を通じて送られており、被告人が自身の携帯にスクリーンショットを保存していたとされているが、前述の通り被告人は犯行内容を一部否認しており、どこまでの証拠が残されているのかはわからない。

犯行後、XはAさんに対し「数時間はまだ近辺にいる。（通報等したら）他の人が殺しに来るからね」などと脅し、その場を後にした。

事件後に支払われた「5738円」

冒頭陳述を経た上で行われた、検察官の証拠品の取調べでは、携帯に被告人とXのメッセージ履歴が残っており、被告人からAの住所を送っている点、「下水漏れのていで入ってもらいます」などと具体的な指示内容が残されていた。なお、Xは捜査機関の取調べにおいて、性交について否認していないという。

また、被告人からXに対して、事件当日に738円、翌日に5000円が電子決済で支払われたことも明らかになった。

事件当時の、Aさんとその知人とのメッセージ履歴なども明らかにされた。犯行が深夜0時ということもあり、AさんはXからの訪問後すぐ、知人に「こんな時間に下水の点検来た、恐い」などと連絡していた。知人は「帰ってもらえ」などと送り、通話状態にすることを伝えたが、その直後に連絡が取れなくなったという。そして数時間後、Aから警察を呼ぶよう依頼されたという。

松田被告には余罪があり、2回目公判以降で否認部分も含め、今後の動向が注目される。なお、共犯者Xの初公判の予定はまだ明らかになっていない。

◆取材・文／普通（裁判ライター）