Image: final

こんなに小さいのに、ノイキャンもアンビエントモードも搭載してるだなんて…。

寝ホン＝寝ながらイヤホンって、意外と難しいんです。寝返りを打つたびに耳が痛くなったり、片耳だけ外れて行方不明になったりしちゃうから。

けれど、finalの新作ワイヤレスイヤホン「ZE300」はその悩みをまるっと解決してくれそう。

耳の中にすっぽり消えるたったの4g

Image: final

同社には「COTSUBU」という小型シリーズがありますが、コイツをベースにさらに小型化したのがZE300です。片耳わずか約4gという軽さと指先サイズの小ささで、横になって枕を押し付けても圧迫感がありません。

Image: final

ケースに入れた姿も、もはやミニチュアガジェットの領域かと。耳が小さい人でもちゃんと収まるよう、筐体形状が緻密にチューニングされているのもいいところ。

finalらしい寝ホンとしての設計

Image: final

finalは様々な技ありor1本な技術をイヤホン/ヘッドホンに導入していますが、ZE300も例に漏れず。聴き心地のよい柔らかさとクリアで細やかな聴こえを両立した音質設計にくわえ、筐体内部のエアフローポートにより耳道内の圧力をうまく逃がす設計になっています。

結果として、鼓膜への負担が減りました。長時間、知らずに聴いても疲れにくい寝ホンスキルを備えているんですよ。

Image: final

指先サイズなのにに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）とアンビエントモードをしっかり搭載しているから、うるさい場所で集中したいときにも効果あり。なお寝ながら使うときは、誤操作防止のタッチ操作OFFモードも使いましょうね。

5,980円とリーズナブルなところも、いいよね。

Source: final