¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡ÖËÍ¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥á¥¥·¥³£Ç£Ð¸å¤ËÍèµ¨Êý¿ËÈ¯É½¤ËÈ¿±þ
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£²£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¸å¤ËÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£·îËö¤Ë·èÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£½µËö¤ÎÊÆ¹ñ£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬Êì¹ñ»æ¡Ö¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥Ä¥¡¥¤¥È¥¥¥ó¥°¡×¤Ç¡Ö¥á¥¥·¥³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é·èÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼È¯É½»þ´ü¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊÆ¹ñ£Ç£ÐÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÊÊâ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ë¤¬¤É¤ó¤Ê´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤Ï¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤ËÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¿ÊÊâ¤ÎÎÌ¤Ï¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¡ÊÁ°Áö¡Ë¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤³£²¥ì¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£½µËö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¼«¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬½¬½Ï¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÍèµ¨ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆËÍ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤ÀºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È°Ê³°¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Î½¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î½µËö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤Î£²½µ´Ö¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢£Æ£±¤Ç¤Ï¤É¤Î½µËö¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤³¤Á¤é¤âºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë»Ä¤ê£²Àï¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç·Þ¤¨¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊÆ¹ñ£Ç£Ð¤Ï¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î»Ä¤ë¥¤¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£