人気脳科学者・茂木健一郎氏が「メガソーラーの歌」と題した動画を公開し、太陽光発電にまつわる現代社会の矛盾や問題点を独自のユーモアと皮肉を交えて語った。茂木氏はまず「太陽光発電には、エコロジーというイメージがあるよね」と切り出し、世間で持たれがちな太陽光発電＝エコという図式に疑問符を投げかける形となった。



動画内では、巨大なメガソーラー施設が自然環境に及ぼす影響について「ソーラーパネルもでかくなってくると、環境破壊、環境破壊、素晴らしいメガソーラー」と繰り返し問題提起。さらに「緑を刈っちゃって、木を切り倒して、山の斜面を覆う、素晴らしいメガソーラー。災害も起こりやすくなる」と述べ、森林伐採や災害リスク増大など、太陽光発電に付随する負の側面を挙げた。



畳みかけるように「地球全部をメガソーラーで覆っちゃおう」とユーモラスに語りつつも、「業者、ウハウハ。定額で買い取られる、電気でウハウハ儲かるよ」と、経済的利得が優先される現状を皮肉る場面も。さらに、「だけど、地球全体がメガソーラーになったら、誰がその電気使うんだ。迷惑極まりない」と突き放し、電力供給の本末転倒な事態に警鐘を鳴らした。



最後には「だけど、エコロジーだよ。ほんとかよ」と語り、本当に太陽光発電は地球と人にやさしいのか、視聴者に問いかけるように動画を締めくくった。