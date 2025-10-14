¡ÖÃÏÊý¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Å¤é¤¤¡×¡È¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡É¤¬¾Ã¤¨¤¿¾×·â¤ÎÍýÍ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÈá»´¤Ê¸½¾õ¡£Çä¾å¹¥Ä´¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¾×·âÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ú¥¢¥Ñ¥ì¥ë ¥á¥Ç¥£¥¢¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö#¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWorkman Colors¡×¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò²òÀâ¤·¡¢¤½¤Î¹ª¤ß¤ÊPRÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö#¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤Ë¸ÀµÚ¡£¤â¤È¤â¤Èºî¶ÈÃåÃæ¿´¤ÇÃËÀµÒ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é½÷ÀµÒ¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ßË¼ÍÑ¤Î³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¡×¤¬¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Å¾¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈSNS¤Ç¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²ñ¼Ò¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Instagram¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
PR¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¼Ìð»á¤Ï¡Ö¡Ø#¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÃËÀµÒ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«À®Î©¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡ÖWorkman Colors¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢µ¡Ç½Åª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþ¤òµá¤á¤ëÃËÀÁØ¤Þ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¶äºÂÅ¹¤Ç¤ÏÃËÀµÒ¤¬10%Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï´û¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë²¼Ìð»á¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿PR½Ñ¤ò3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤«¤éÊ¬ÀÏ¡£Âè°ì¤Ë¡ÖSNS¡¢ÆÃ¤ËInstagram¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£È¯É½²ñ¤Ë¤Ï70¿Í¤â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢Åê¹Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨¤òÅ°Äì¡£ÂèÆó¤Ë¡¢´´Éô¼«¤é¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ëÀïÎ¬¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥íVS¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¹½Â¤¤ÇÊó¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊóÆ»¤Î°·¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÃÏÊý¥á¥Ç¥£¥¢¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏÊý½ÐÅ¹¤ÎºÝ¤ÏÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÜ³ÊÅ¸³«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¼Ìð»á¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎPR¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤Ë°ìÄ¾Àþ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁí³ç¡£¾ï¼±¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÍ¸ú¤Ê»Üºö¤Ï²¿¤«¤ò¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
▶¥á¥ë¥Þ¥¬¤äX¤Ç¤â¡¢Çä¾å¤äºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPR¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª📱
📱HP ¢ª https://storymanagement.co.jp/
📱X ¡ÊµìTwitter¡Ë ¢ª https://x.com/KazShimoya
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
