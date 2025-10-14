『チェンソーマン レゼ篇』マキシマム ザ ホルモンの挿入歌が鳴り響く公開後PV解禁 入プレ第三弾も決定
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、マキシマム ザ ホルモンの挿入歌「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が流れる公開後PVが解禁された。また、入場者プレゼント第三弾となる原作者・藤本タツキ描き下ろしのビジュアルカードが、10月18日より配布されることも決定した。
【動画】レゼがボムに変身する姿も登場 『チェンソーマン レゼ篇』公開後PV
シリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日より日本公開された本作は、9月24日からアジア各国での上映も開始。日本を皮切りに100以上の国と地域で公開されることが決定し、世界中で盛り上がりを見せている。週末観客動員ランキングは3週連続1位を獲得（10／3〜10／5興行通信社調べ）、公開から24日間（9/19〜10/12）で観客動員355万人、興行収入54億円を突破した。
そして現地時間10月12日、アメリカ・ニューヨークで開催された米東海岸最大のポップカルチャーイベント「ニューヨーク・コミコン」に、MAPPAが初出展。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルパネル内で、最新映像が解禁された。
マキシマム ザ ホルモンが歌う挿入歌「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が鳴り響くアクション満載の映像には、ついにレゼがボムに変身する姿も収録。不敵な笑みを浮かべながら迫りくるレゼ。激しい楽曲とは裏腹に、「皆殺しコースかな」「ごめんね？デンジ君の心臓貰うね…」と、レゼの冷静かつ冷ややかなセリフが、彼女の冷酷さを一層引き立てる。圧倒的な破壊力を持つボムの爆発シーンは、激しくも美しい光景だ。
ビジュアル公開時も大きな話題を呼んだ、チェンソーマンがサメの魔人・ビームの背中にまたがり暴れ回る姿をはじめ、早川アキや天使の悪魔の印象的な表情、野茂や副隊長が戦闘に加わる胸アツシーンなど、見どころ満載の映像となっている。
さらに、10月18日から劇場で配布される入場者プレゼント第三弾が、原作者・藤本タツキ描き下ろしのビジュアルカードに決定。劇中で渋々タッグを組むことになった早川アキと天使の悪魔が、まるで放課後の寄り道を楽しむかのような、アイスクリーム片手に制服姿の“もしもの日常”が描かれた一枚となっている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
