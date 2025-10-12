¡ÚÃÏ¿Þ¡ÛÀî±Û»Ô

¡¡£±£²ÆüÀµ¸áº¢¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÅª¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥â¥È¥¯¥í¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹Æâ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢ÃË»ù¡Ê£±£°¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥â¥È¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡Ê£±£²£µ£ã£ã¡Ë¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Àî±Û½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÌó£¸£°¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤ÏÊ£¿ôÂæ¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£