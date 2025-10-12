「動画拡散までは必要ある？」マクドナルド店員に対する配達員の激昂動画について現役配達員が思うこと
「Uber配達員がマクドナルド店員に大激怒… 動画拡散で個人的に思うこと」と題した動画で、デリバリー配達員のレクターさんが、SNS上で拡散されたマクドナルド店員と配達員のトラブル動画について、自身の見解を語った。
発端は、とある配達員がマクドナルド店員に激高する動画がSNSで拡散され、多くの人々の注目を集めるというもの。動画は数十秒のみで、詳細な経緯は不明なままだが、「配達員が注文番号を言わなかったから商品を渡さなかった」という店員側の主張が流れ、配達員に批判が集中する展開となった。レクターさんは「この動画も一部分なので、実際何があったかわからないんですけども...」と前置きしつつ、「理不尽に店員に文句を言う配達員」という一方的なイメージが拡散されている現状に苦言を呈した。
さらにレクターさんは、配達員という立場から「最近は配達員を装って商品を盗むケースも増えているので、店員が注文番号を確認するのも当然だと思う」と述べ、現場の複雑な事情を指摘。一方で現役配達員として「こういう動画が拡散されて配達員のマイナスなイメージが先行してしまうのは結構きつい」と心境を吐露した。
また、動画撮影・投稿の是非についても持論を展開。「自分の防衛のために動画を撮るのは理解できるが、わざわざ投稿までして拡散する必要があったのか」と疑問を示し、「Uber EatsのXにDMで運営に報告しているのであれば、それで十分だったのではないか」とコメント。「自分もこうやって動画で取り上げている時点で同じかもしれないが、一応個人情報は隠している」と、配慮の姿勢も見せた。
レクターさんは自身の理不尽な体験も明かし、「配達の仕事をしていると誰しも理不尽なことは経験する。一度トラブルを経験しても店員とやり合うのは得策ではなく、今の時代は動画を回されて拡散されるリスクがある。だから自分の中で消化するしかない」と呼び掛けた。また、最近は注文者による配達員の顔写真晒しといった二次的な問題も目立っているとし、「Uberの顔写真の表示システムも早くどうにかした方がいい」と訴えた。
締めくくりには、「大半の配達員はきちんとしている。動画投稿までは不要だったのではないかと正直思った」と強調し、「皆さんはどう感じましたか？感想をコメント欄で教えてほしい」と視聴者に呼びかけて動画を締めた。
