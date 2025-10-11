自公連立政権解消でアドレナリン出まくりなのが、元衆院議員で政治評論家の杉村太蔵氏だ。2025年10月10日、自公党首会談が行われていた最中の「情報ライブミヤネ屋」（読売テレビ、日本テレビ系）でも、コメンテーターとして出演して、連立解消を見越してこう話し始めた。

「政治が大きく変わるんじゃないかと」

「日本の政治にとって、（きょうは）歴史的な1日になると思うんです。中学校の教科書には載るかどうかわかりませんけど、高校の教科書には載るんじゃないかっていうくらいの......」と早くも興奮気味だ。そして、「自公の連立がこの26年で離脱となると、ホント、これから先は何が起きるのかわからない。多党時代のどこが政権を担うかっていうのはわからないので、ボクなんかワクワクしちゃうんですけど。なんか政治が大きく変わるんじゃないのかっていう」と、もう止まらない。

番組終了直前に連立離脱速報、そのとき杉村氏は...

司会の宮根誠司アナが「政治家の人がよくアドレナリンが出るというじゃないですか。あなたはもう政治家じゃないですからね」と冷やそうとしても、「僕がここで、ひとりで（アドレナリンを）出してもしょうがないんですけど、いや、大きな大転換点なんじゃないかという気はしますね」と、まだまだしゃべりたそうだった。番組終了直前に「公明党が連立離脱」という速報が入ると、「うわ〜」とうめく杉村氏がワイプで流れたが、速報を受けてのコメントは間に合わなかった。

（シニアエディター 関口一喜）