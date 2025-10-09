広末涼子の所属事務所、TBSからの正式謝罪を報告 『後夜祭』当該箇所は削除
TBS系バラエティー『オールスター後夜祭’25秋』（深0：58）の公式サイトが、9日に更新。4日深夜放送の同番組内で出題された、広末涼子にまつわるクイズについて謝罪した。同日、広末の所属事務所もサイトを更新し、謝罪と当該箇所の削除がなされたことを報告した。
【動画】笑顔で…朗読劇出演を伝えていた広末涼子
番組では「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢が。正解は「伊良部秀輝」で、司会から「広末さんは、事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」との説明がされていた。
広末の所属事務所は6日、公式サイトで「2025年10月4日に放送されたTBSテレビ「オールスター後夜祭 25秋」において、弊社所属の広末涼子に関する不適切な内容が放映されました。同番組内のクイズコーナーにて、当該タレントの写真とともに「時速165キロを出したことがないのは？」という設問が提示され、出演者による「広末さんは事故を起こした際、時速165キロを出していたと報じられています」との発言が放送されました」と経緯を説明。
続けて「しかしながら、この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」と指摘した。
その上で「このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません」とした。
その後、同番組の公式サイトで「今月4日放送の「オールスター後夜祭」 において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした。この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と謝罪していた。
■全文
【お知らせ】
2025年10月4日に放送された TBSテレビ「オールスター後夜祭'25」において、弊社所属タレント・広未涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。
弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます。
2025年10月9日
【動画】笑顔で…朗読劇出演を伝えていた広末涼子
番組では「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢が。正解は「伊良部秀輝」で、司会から「広末さんは、事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」との説明がされていた。
続けて「しかしながら、この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」と指摘した。
その上で「このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません」とした。
その後、同番組の公式サイトで「今月4日放送の「オールスター後夜祭」 において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした。この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と謝罪していた。
■全文
【お知らせ】
2025年10月4日に放送された TBSテレビ「オールスター後夜祭'25」において、弊社所属タレント・広未涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。
弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます。
2025年10月9日