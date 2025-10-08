お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が7日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）で、新幹線内での出来事を語った。

その日、新幹線のグリーン車を利用していたというケンコバ。車内のコンセントを使ってスマートフォンでゲームをしていたが寝てしまい、ふと目が覚めると、隣の席の男性がケンコバのケーブルを自分のスマートフォンに差していたという。

「85歳ぐらい」というその男性は、「ホンマに微弱な薄い音量」でアダルト動画を鑑賞中。ケンコバは「俺、何も言えなくて」と打ち明け、「ジュニアさんやったらどう対応します？俺はもうおじいちゃんやし、エロ動画でガミガミ言いたくない。もう1回寝直したんですよ」と振り返った。

その後、その男性はケーブルを外して先に降りたといい、ケンコバは、自身のケーブルを公共の備品だと勘違いされた可能性を想像。さらに「おじいちゃんやし、自分もそうなるやろけど遠慮がないっていうか、ずっと揉みながら見てる」と、股間に手をやって“再現”した。

そのため「俺やったら良かったけど、OL1人旅とかやったら大事件になってますよ」と懸念。すると話を聞いていた「千原兄弟」千原ジュニアも「そらもう完全にアウトやな」と同意した。

ジュニアは「相手が女性やったら、言う人がいたら事件やな」としながら、自身については「どうかな〜」と思案。「声を掛けたほうがオモロなるなっていうのはある。“コバこないだな〜”ってココでしゃべるやろな。俺はそうなるかなと思うけどな」と語っていた。