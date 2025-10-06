「ピッチング・ニンジャ」が投球フォームの映像を公開

【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）

明らかに違っていた。ドジャースの佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）に行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第1戦で2点リードの9回に登板。1安打を許したものの、1回無失点で日米を通じて初セーブをマークした。米の専門家が春先との違いを分析した。

佐々木の投球について「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が自身のインスタグラムに投稿。4月とフィリーズ戦の投球映像を重ねて比較し、その“進化”を分析している。

「違いがわかるかな？ ロウキ・ササキのピッチングフォーム：4月（96マイル）vs10月（101マイル）」というキャプションとともに公開。同じ直球系の球種ながら約154.4キロと約162.5キロで大きく違っている。

同氏は「私が最初に注目したのは、セットアップのときの後ろ脚だった」と指摘。続けて「私の推測では、このセットアップの変化（事前に力を溜めた状態・後ろ脚をより深く曲げた状態）は、投球動作の中で大臀筋をより（効果的に）使い、より大きなパワーを生み出すことを目的としているのだと思う」と述べた。

確かに10月のセットポジションは、4月に比べると後ろ脚（右脚）がより深く曲がっている状態だった。負傷者リストからの復帰後の“変身”には、わずかな変化が成果を生んでいると同氏は持論を展開。チームの信頼を勝ち取りつつあるだけに、剛腕のフォームの変化とともに続ける成長は、今後も注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）