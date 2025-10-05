4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¡Ö¥´¥¥Ö¥ê¡×¤ÈÇÍÅÝ¤·¤ÆµÔÂÔ¡¢´éÃæ¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Ë¤·¤ÆÆÇ¤ò°û¤Þ¤»¡ÄÀõÁð¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¼ÔÉ×ÉØ¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡È¶¸µ¤¤Î»¦³²¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª¡ÔË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈSOS¤ò¡Ä¡Õ
¡¡Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤¬¿ÆÂ²4¿Í¤ËÍ³²¤Ê²½³ØÊª¼Á¤ò°û¤Þ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë±¢»´¤Ê»ö¼Â¤ò¼¨¤¹¿·¾Úµò¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÆþ¼ê¤·¤¿¡£
ºÙÃ«·ò°ìÈï¹ð¡¢»ÖÊÝÈï¹ð
¡¡¢¡¢¡¢¡
¿ÆÂ²4¿Í¤Î»¦³²ÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ
¡¡»ö·ï¤Ï23Ç¯3·î¡¢Åö»þ¤ï¤º¤«4ºÐ¤À¤Ã¤¿ºÙÃ«Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î»àË´¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¤Î24Ç¯2·î¡¢Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¼Ö¤ÎÉÔÅà±ÕÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÀõÁð¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î·ò°ìÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤ÈÊì¿Æ¤Î»ÖÊÝÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ö18Ç¯1·î¤Ë·ò°ì¤ÎÊì¡¦È¬·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯68¡Ë¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë»Ð¤ÎÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡ÊÆ±41¡Ë¡¢6·î¤ËÉã¡¦Í¦¤µ¤ó¡ÊÆ±73¡Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é3¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤â·Ù»¡¤Ï2¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¤òÉ×ºÊ¤«¤éÀÝ¼è¤µ¤»¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·ò°ì¤ÏÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤ò½ü¤¯3¿Í¤Î»¦³²ÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢»ÖÊÝ¤Ï¿ÆÂ²4¿ÍÁ´°÷¤Î»¦³²ÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢·ò°ì¤Ï·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ÖÊÝ¤Ï´°Á´¤ËÌÛÈë¡£Åö¶É¤Ï°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï»ÖÊÝ¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
É×ºÊ¤Ë¤è¤ëÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡ÈÃÏ¹öµÔÂÔ¡É
¡¡¿ÆÂ²4¿Í¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿ÈÜÎô¤Ê»ö·ï¡£É×ºÊ¤Ë¤è¤ëÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡ÈÃÏ¹öµÔÂÔ¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î19Ç¯3·î¡¢»ÖÊÝ¤¬É×ÉØ·ö²Þ¤ÎËö¤Ë¼«Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÊü²Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÖÊÝ¤Ï°ì»þÅª¤Ë·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤òÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ÖÊÝ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¿´ÍýÅª¤ÊµÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬¡¢ºÙÃ«É×ÉØ¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢ºÙÃ«É×ºÊ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Î²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êü²ÐÁû¤®¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Î19Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ËÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤é3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÏÉ×ºÊ¤Î½»¤à¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ç»ùÁê¤òµÕº¨¤ß¤·¤¿µó¶ç¡¢À¸¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯»ùÁê¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¤½¤ÎÉÔ¿®´¶¤«¤éÁ´¤¯²Ä°¦¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ò°ì¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É×ºÊ¤ÏÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼Â¤ÎÌ¼¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¤è¤¦¤Ê¹ó¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥¿¥´¥ê¥é¡×¡Ö±ÖÉÂ¿À¡×¡ÖÃË¹¥¤¤ÎÀÍß·ã¤·¤¤¥Ç¥Ö¥¹¡×¡£¤ä¤¬¤ÆÇÍëÊ»¨¸À¤È¤È¤â¤ËÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¤¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿±à¤¬Î¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ç¤Ë¤ª·Þ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤ËÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î¤±¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÅ¾±à¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç6¤Ä¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±à¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾Èï¹ð¤¬¡¢µÔÂÔÈ¯³Ð¤ò¶²¤ì¤ÆÅ¾±à¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡ÊÊÌ¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×ÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤ÏÆÏ¤«¤º¡Ä
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÈ¾Ç¯Á°¤Î22Ç¯9·î29Æü¡£ÊÝ°é±à¤¬Åö»þ»£±Æ¤·¤¿Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢±¦¤Î¤ª¤Ç¤³¤ËÄË¤Þ¤·¤¤ÀÄ¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊÝ°é±à¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²ÈÄí¤Î¼¼Æâ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£9¡§00º¢¡¡9»þ30Ê¬¤Ë1ÅÙÅÐ±à¤¹¤ë¤¬¡¢Æ¬Éô¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ±¡¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡Ó
¡¡¤½¤ÎÌó1¥«·î¸å¤Î11·î4Æü¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Î½ý¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ò¡¦±¦ËË¤Î¥¢¥¶¡¡¡¦º¸ÌÜ¾å¤Î¥¢¥¶¡¢½ý¡¡¡¦º¸ËË¤Î½ý¡¡¡¦É¡2¥ö½ê¤Î½ý¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤Ç¤Ï½ý¤Î¤ß³ÎÇ§¡£Éã¤è¤ê¡Ä¼«Ê¬¤Ç°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ã´Ç¤¤¬¥¢¥¶¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£ËÜ»ù¤Ï½ý¤â¥¢¥¶¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡Ó
¡¡Éã¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È±à¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤â¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3Æü¸å¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜÅö¤Î»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ò11·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¡É½¾ð¤Ï¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¡£´é¤Ë¥¢¥¶¡¡Î¾ËË¤Ë¿·¤·¤¤½ý¡Ä¡ÒÃæÎ¬¡ÓÃ´Ç¤¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ó
¡¡¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤ÏÍâÇ¯¤Î3·î13Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È°ìÅ¾¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÌ¼¤Î¤³¤È¤ò°¤·ÍÍ¤ËÇÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤È»ÖÊÝ¤ÏÈþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î¸Æ¾Î¤ò²þ¤á¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÁÜººÅö¶É¤ä¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡ØÈþµ±¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¡¢2¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¡¢Èþµ±¤Á¤ã¤ó¤Î·»¤È»Ð¤Ï»ùÁê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¿ÆÂ²4¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿·ò°ì¤ÎÄ¹»Ð¤Ï¡¢¤¤¤Þ¼þ°Ï¤Ë¤³¤¦²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ò°ì¤Ë¤Ïºá¤ò½þ¤¤¡¢¿¿¿Í´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ÖÊÝ¤Ë¤Ï¶Ë·º¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤³¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ö·ï¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¤ÏÍèÇ¯³«»Ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
