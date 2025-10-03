この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【緑内障】悪くしない、眼圧を下げる手もみ４選！』で手もみセラピスト・音琶麗菜氏が登場。手のひらを押すセルフケアで緑内障の進行を抑えることを狙うアプローチを解説し、「結構へこみましたね、びっくりしました」と自身の体験を交えて、続けやすい実践ポイントを語っている。



冒頭で音琶氏は、医療機関での治療継続を前提に据えつつ、手のひらを押して血流を促す習慣が日常ケアとして取り入れやすいことを丁寧に説明している。セルフケアと医療を並走させる考え方を明確に示し、自宅で取りかかれる手順へ自然に導いている。



実践の柱は、目・腎臓・肝臓・大脳の4つの反射区だ。目の反射区では、爪の脇を指を立て気味に押すコツを示し、「日ごろの目の疲れで痛みを感じる人も多い」としながら、無理のない範囲で取り入れる姿勢を勧めている。腎臓の反射区では、親指の腹で垂直に押す基本を示し、むくみや水分状態で「押すとへこむ感覚」が出やすいといった感覚面の目安も共有している。



肝臓の反射区は右手のみを使い、骨際を少しずつ位置をずらしながら押すテクニックが紹介される。伝統的な考え方として「肝臓の疲れと目の負担は呼応しやすい」という関連に触れ、全体を通じて身体のつながりを意識したケアであることが示される。大脳の反射区は親指先端を用いる方法で、ストレスや緊張の緩和を狙い、血圧変動に配慮したリラックスへの導入として位置づけられている。



押し方の基本は「1反射区あたり7秒を目安に、1か所3～5回」。1日に3～5回の小さな反復を提案し、テレビ視聴中や入浴時、就寝前などの隙間時間に合わせると続けやすいと述べている。実践時はこまめな水分補給を促し、老廃物を流す意識づけも忘れていない。



全体を通じ、専門用語や強い断言を避けながらも、手順と感覚の目安が整理されており、初めてでも取り入れやすい内容である。4つの反射区をどう使い分けるか、指の当て方の角度、左右の対応といった細部は動画内で視覚的に示されているため、実際の動きと圧のかけ方を確認すると理解が速い。本編は、日常ケアの具体像を知りたい人にとっても非常に参考になる内容である。