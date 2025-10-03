スーパーモデルのカイア・ガーバー（２４）が、過去の恋愛について赤裸々に語った。俳優のオースティン・バトラー（３４）、ピート・デヴィッドソン（３１）、ジェイコブ・エロルディ（２８）らとの交際歴を持つカイアは、年齢差のある恋愛で相手に気に入られるために「完全に」自身を変えていたという。



【写真】かつて恋人関係にあった２人

ポッドキャスト「Ｔｈｅｒａｐｕｓｓ」でカイアは、「以前の私は真逆で、誰かのために自分の人格や価値観を完全に変えていた」と語り、「いつも年上の人と付き合っていたから、すべてを捨てる覚悟があった」と振り返った。しかし、そうした自己犠牲的な姿勢は「長期的には良くない」と気づいたという。「『あなたを愛している証として、私の人生をすべて捧げる』と思っていたけど、それでは尊敬や信頼は築けないし、結局うまくいかない」と語り、「本当の自分を少しずつ出し始めると、相手は『前のあなたの方がよかった』と言ってくる」と複雑な心境を吐露した。



過去の関係がうまくいかなかった理由については、「私のせいでもあるけど、彼らのせいでもある」と率直に語り、自己責任だけではないと認識するようになった。



それでも、年上との恋愛を完全に否定するわけではないようで、現在は俳優のルイス・プルマン（３２）と交際中だ。「この関係に癒されている」と語るカイアは、過去の経験を乗り越えつつあることを示している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）