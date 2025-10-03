３日のＴＢＳ「ラヴィット！」では、夏休み中のＭＣ田村真子アナウンサーの代役で、芸能界の超大物が登場した。

午前８時、川島明の左側に赤いジャケット姿の人物が立っており「和田アキ子でございます」と挨拶し、騒然となった。

和田によると、最初は「アッコにおまかせ！」の番組宣伝として出演依頼があり、快く受けたそうだが、集合時間を聞くと「そうですね…３時半か４時に起きてください」と言われたと明かし「ええっ！？なんやねん、それ！」と驚いたと語った。

「ラヴィット！」は「いつも朝８時からやってるって…悪いけど見てないのよ」とぶっ放し、さらにＴＢＳに来ると、田村アナが休みなので「代わりにやってください」と言われたそうで、「誰に言うてんねん！！」と笑わせた。

アッコ流の進行で大暴れ。拾いにくいボケで挨拶した森脇健児に、川島が「ただでさえ、ややこしい回やねんから」と取り押さえて笑わせた。

ネットでも話題となり「やばすぎる」「おもしろすぎる」「ラヴィット！に和田アキ子さん降臨！」「放送事故ｗ」「凄いわ」「ラヴィットに和田アキ子は劇薬すぎるでしょ」「どれくらい押すんだろう笑」「朝から大暴れしてんだけどｗ」「ラビットがやばいことなってるやんｗ」「代打がアッコさんでビビった！」「ウソ！？」「Ｍｒ．シャチホコだと思って横目でラヴィット見てたけど本物の和田アキ子だった」「そっくりさんの方なのかと一瞬おもた この時間に出す人じゃないぞ」「二度見した え！？」と反応する投稿が集まった。