夫婦YouTuberゆたせな・セイナ、アリエルコーデで美ボディ全開 “ヒレ”に注目集まる「スタイル良すぎ」「機能的」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが10月1日、自身のInstagramを更新。ディズニーキャラクター・アリエルのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、マーメイドビキニで美スタイル披露
セイナは「I'm a Mermaid」と写真を投稿。パープルのビキニトップにエメラルドグリーンのマーメイドテール、髪には貝殻モチーフのカチューシャを着用。ディズニー映画「リトル・マーメイド」のアリエルを彷彿とさせる衣装で、抜群のスタイルを披露している。「Bestieのフランダーとプールで遊んだ日」と明かし、「ヒレがブランケットなのは内緒」とブランケットをめくり脚を出した写真とともに、茶目っ気たっぷりに綴った。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「リアルプリンセス」「スタイル良すぎ」「ヒレ機能的（笑）」といったコメントが寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆セイナ、アリエル風コーデ披露
◆セイナのアリエルコーデに反響
