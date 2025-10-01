しまう×隠す×守る！安心の鍵付き収納BOXを発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、しまう×隠す×守るを叶える、安心の鍵付き収納BOX「100-LBOX008W」を発売した。
■安心の鍵付き設計でプライバシーを守る
大切な書類や貴重品を収納する際に心配なのがセキュリティ。この木製キューブボックスには鍵が付属しており、プライバシーをしっかりと守ることができる。鍵は2本セットなので、使用者と管理者でそれぞれが鍵を所持することができる。
■A4ファイル対応で使い勝手抜群
かばんやファイルが入るA4も余裕の内寸で、オフィスの書類整理から、家庭での契約書や重要書類の保管まで、幅広い用途に活用できる。スッキリ整理でき、取り出しもスムーズだ。
■インテリアになじむ木製デザイン
シンプルかつ落ち着いた木製デザインは、リビングや書斎、オフィスなど設置場所を選ばない。家具やインテリアに自然に溶け込み、実用性だけでなく美観も兼ね備えている。収納とデザイン性を両立したアイテムだ。
■最大3段まで連結できる拡張性
複数のボックスを上下に連結すれば、収納力を自在に拡張できる。最大3段まで積み重ねが可能なので、限られたスペースを効率的に活用できる。
■商品詳細
■安心の鍵付き収納BOX「100-LBOX008W」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■安心の鍵付き設計でプライバシーを守る
大切な書類や貴重品を収納する際に心配なのがセキュリティ。この木製キューブボックスには鍵が付属しており、プライバシーをしっかりと守ることができる。鍵は2本セットなので、使用者と管理者でそれぞれが鍵を所持することができる。
■A4ファイル対応で使い勝手抜群
かばんやファイルが入るA4も余裕の内寸で、オフィスの書類整理から、家庭での契約書や重要書類の保管まで、幅広い用途に活用できる。スッキリ整理でき、取り出しもスムーズだ。
■インテリアになじむ木製デザイン
シンプルかつ落ち着いた木製デザインは、リビングや書斎、オフィスなど設置場所を選ばない。家具やインテリアに自然に溶け込み、実用性だけでなく美観も兼ね備えている。収納とデザイン性を両立したアイテムだ。
■最大3段まで連結できる拡張性
複数のボックスを上下に連結すれば、収納力を自在に拡張できる。最大3段まで積み重ねが可能なので、限られたスペースを効率的に活用できる。
■商品詳細
■安心の鍵付き収納BOX「100-LBOX008W」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ