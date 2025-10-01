コトブキヤ、「FAガール」新作デコマス、「グランデスケール ベラボット」テストショットを公開
コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール」新作のデコマスと「グランデスケール ベラボット」のテストショットを10月1日に公開した。
「フレームアームズ・ガール」から「輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」、「ドゥルガーII〈ノワールVer.〉」が公開された。「輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」はフレームアームズ・ガール 輝鎚・甲のバリエーション機で、巨大な剣に重装甲の脚部やシールドが確認できる。
「ドゥルガーII〈ノワールVer.〉」は「ドゥルガーII」を黒を基調としたカラーリングでイメージチェンジし、赤いライン模様や騎士風のデザインが映えるものとなっている。
「グランデスケール ベラボット」はネコ型配膳ロボット「ベラボット」をグランデスケールで立体化。通常のプラモデル「ベラボット」よりもサイズアップしての立体化となっている。
【デコマス初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) October 1, 2025
フレームアームズ・ガール 輝鎚・甲のバリエーション機「輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」のデコマスが完成しました！
受注開始をお楽しみに！#FAガール pic.twitter.com/J7Q2mqN7Xg
【デコマス初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) October 1, 2025
フレームアームズ・ガール ドゥルガーⅡ〈ノワールVer.〉登場！
黒を基調としたカラーリングでガラッとイメージチェンジ！#FAガール pic.twitter.com/QDdHxYRvHb
【テストショット初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) October 1, 2025
「グランデスケール ベラボット」開発途中のテストショットを初公開します！
デコマスも近日公開予定！#BellaBot pic.twitter.com/5BaANbtsbg
