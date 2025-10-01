【コトブキヤ：新作プラモデル デコマス・テストショット】 10月1日 公開

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール」新作のデコマスと「グランデスケール ベラボット」のテストショットを10月1日に公開した。

「フレームアームズ・ガール」から「輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」、「ドゥルガーII〈ノワールVer.〉」が公開された。「輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」はフレームアームズ・ガール 輝鎚・甲のバリエーション機で、巨大な剣に重装甲の脚部やシールドが確認できる。

「ドゥルガーII〈ノワールVer.〉」は「ドゥルガーII」を黒を基調としたカラーリングでイメージチェンジし、赤いライン模様や騎士風のデザインが映えるものとなっている。

「グランデスケール ベラボット」はネコ型配膳ロボット「ベラボット」をグランデスケールで立体化。通常のプラモデル「ベラボット」よりもサイズアップしての立体化となっている。

(C) KOTOBUKIYA

(C)Pudu Technology Inc. All Rights Reserved.