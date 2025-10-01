ワイルドカードシリーズの26人ロースターが発表された

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われるレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦（WCS）前に会見を行った。この日発表された26人ロースターでは、今季138試合に出場したマイケル・コンフォート外野手が外れ、指揮官は「マンシーとトミー（・エドマン）の体調を考慮した」と理由を説明した。

コンフォートはレギュラーシーズンで今季138試合に出場。打率1割台で推移も、チームは粘り強く起用。9月は少し状態を上げ、19試合で打率.246だった。

ロバーツ監督はコンフォートを外した理由について、マックス・マンシー内野手とトミー・エドマン外野手の状態が良かったからと説明。さらに「内野手を（1人）余分に欲しかったのと、ベンチから（代打で）ウィル・スミス起用したいからだ」と説明。「現時点で、ウィルを代打で起用するのか、マイケルの打撃をとるのかという（比較になった）。（決断は）とても難しかった」と話した。（Full-Count編集部）