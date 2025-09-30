上司との職場恋愛、気づいたら彼が夫になっていた｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】
職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦となった佳奈さん。はじまりは邦夫と同じ部署で働き始めたことでした。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
初めての職場で教育係として紹介されたのが、将来夫となる邦夫でした。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
丁寧で物腰も柔らかそうな邦夫の様子に、緊張していた佳奈さんも少し安心したようです。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
電話で市民の声を聞くのも大変な仕事です。相手が見えないからこそ丁寧な対応を心がけますが、疲れてしまうこともありました。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
教育係として出会った邦夫はとても頼りがいのある上司でした。クレーム処理は精神的にも大きな負担があり大変な仕事です。さりげなくフォローしてくれる姿は、かっこいいですよね。
妻を見下す浮気夫を成敗
©hatake_0123_
©hatake_0123_
この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。
そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。
本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）