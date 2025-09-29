昨年を超える55本目…球団記録も更新

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多となる55号ソロを放った。NHKで解説を務めた伊東勤氏は「普通はあの感じならファウル。しかもセンターにですからね」と“捕手目線”の分析で称えた。

7回に迎えた第4打席。左腕スパイアーとの対戦では、初球はインハイへの95.3マイル（約153キロ）のシンカーに差し込まれ気味の空振り。次も95.9マイル（約154.3キロ）を同じコースに投げ込まれ、見逃して追い込まれた。

そして3球目。インハイに投じられた95.1マイル（約153キロ）のフォーシームを捉えると、打球は中堅方向へ。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、昨年を超える55本目。球団記録も更新した。

西武で活躍し、ロッテの監督なども務めた伊東氏は投手に“同情”。本塁打の前の2球への反応から「普通はあの感じなら（3球目は）ファウルなんですけどね」と指摘。「あのタイミングならホームランはないだろうなという感じ。コース的には甘めは甘めでしたけど、この速さの高めのボールですからピッチャーとしてもショックというか、そんな感じの打球ですね。あれだけ完璧に打たれるということは、相手のすごさを認めるしかない」とバッティングを称えた。（Full-Count編集部）