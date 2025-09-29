最大3試合のワイルドカードシリーズは登板なし…地区Sへ“温存”か

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

レジェンド左腕が“見納め”の可能性がある。ドジャースのクレイトン・カーショー投手が30日（日本時間10月1日）に開幕するワイルドカード・シリーズ（WCS）で出場ロースターから外れることになった。ブルペンにも入らず、「なんてこった」「彼の方が信頼できる」と驚きの声をあげるファンもいた。

デーブ・ロバーツ監督が28日（同29日）に明らかにしたもので、今季限りでの引退を発表しているカーショーは、この日のレギュラーシーズン最終戦となるマリナーズ戦で先発。ワイルドカード・シリーズではブルペン待機もしないという。

ブルペン陣が不調ということもあり、24日（同25日）にはリリーフで登板。1回を打者3人でピシャリと抑えた。そしてこの日のマリナーズ戦では5回1/3を投げて7奪三振無失点の好投を披露。敵地ファンも総立ちで拍手を送った。大谷も試合後「本当引退するのかなと思うくらい素晴らしいピッチングだった」と称えた。しかし、仮にワイルドカード・シリーズで敗れるようなことがあれば、もうカーショーのピッチングは見られないことになる。

この発表にX（旧ツイッター）のファンからは「理論上では理にかなっているけど、それでも胸が張り裂ける思いだよ」「マジか。ブルペンからも登板しないだなんて」「彼らが再考することを願っている……プレッシャーがかかる場面で、スコットやバンダよりも彼の方が信頼できる」「な、な、なんだと」と驚きの声があがった。

3度のサイ・ヤング賞に輝き、球史に残る左腕。まだ見たいと願うファンも多い。（Full-Count編集部）