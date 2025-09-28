双子を妊娠中のタレント・中川翔子が28日、自身のインスタグラムを更新。正期産な大きなおなかを披露した。

27日の投稿でイラストを交え「37週 双子ついに正期産を迎えましたーーー」と報告していた中川。この日、大きなおなかの写真とともに「これが双子正期産のお腹か、、！毎日でかくなってる」とつづった。

「観察日記ももうクライマックスです！ 腰痛おもたさくるしさで起きちゃうから安定の2時間睡眠 でもピザトーストがでたから良かったです」と記した。

「あまりにも人生において不思議特殊な日々だったから 絵日記にしたいことありすぎる！時間あるうちに描きためるんだ」と中川。「心拍、張り、血圧 今朝も合格しました！良かった！桂子さんがまた伊勢丹でプレゼント 買ってきてくれたよ」と母の桂子さんとのショットもアップ。「質問！みなさん自分の名前の由来、または子供につけた名前の由来教えてください 意味とかどうしてその名前になったかとか！」と呼びかけた。

ハッシュタグでも「#双子お腹観察日記」「#双子」「#正期産」「#絵日記」「#つらいけど頑張る」「#母」「#名付け」と添えた。

中川は23年4月に同年代の男性会社員との結婚を報告し、今年5月に妊娠を発表。今月に入り子供が双子であり、性別が2人とも男の子であることを公表した。また、出産は計画帝王切開にすると明かしており、26日には双子の名前を決めたことも明らかにしていた。