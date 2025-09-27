Z世代に見られる極端な消費行動は、旧来のマーケティング手法では捉えきれない新しい価値観を映し出しています。彼らはなぜ、特定の分野に惜しみなくお金を使い、他の分野では徹底して切り詰めるのでしょうか。本稿では、牛窪恵氏の著書『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）より、Z世代消費心理と行動原理について、詳しく解説します。

ゲームに課金、メンズエステ・脱毛に40万円も…普段は10円単位の節約に余念なし

コンサルティング会社に勤めるハルキさん（25）は、冒険系のロールプレイングゲーム「原神」（COGNOSPHERE）にハマっていると教えてくれました。

彼いわく、原神は自由度や画面のクオリティが高く、ストーリーも秀逸で、面識がない海外の若者とも協力しながらプレーできる。チャットで会話しながら共に旅することで、「お互いの考えとか性格とかビンビン伝わってきて、もう『脳汁』が止まらないんです」。

土日など休日は、4、5時間熱中してしまうそうですが、仕事や日常を忘れて自分を取り戻す大切な時間なので、「自分にとって『必要悪』」だとハルキさん。

プレーは基本的に無料ですが、一定レベルを超えると課金を通じてゲーム内通貨を入手する必要があるといい、先日も「また1万円以上、つい課金しちゃった」と言います。

ゲーム以外で最近、合わせて40万円超と予定外の出費をしたのは、「メンズエステ」と「脱毛」です。前者は、「肌のケアは若いうちから」と考えていたところ、友人に薦められて行ってハマった。他方の後者は、ある日、ネット上の広告を見て「ヒゲ脱毛」に通い始めたところ、手足の毛の濃さも気になり始め、「全身、永久（脱毛）を目指そうってなった」とのこと。現在、有給休暇を取って2か月に1回ペースで通っており、「ここまできたら、やめられない。完璧を目指したい」と言います。

もっとも、普段は10円単位の節約に余念がないハルキさん。買い物分の電子記録やレシート画像は毎回、家計簿アプリに読み込ませ、カレンダーアプリと同期させて「この日にいくら使った」と管理しているそう。また、分野別に業務用スーパーと一般的なスーパーを使い分けたり、「ポイント10倍セール」などの日を見計らってポイントを貯めたりと、昭和でいう「賢い主婦」さながらの行動も続けています。

最近は自炊も始めました。まだ料理のバリエーションが少ないため、冷蔵庫に眠る食材をChatGPTに教えながら、「卵を使ったレシピは？」などと質問。その提案をヒントに、少しずつ得意メニューを増やしているそうです。

サウナに年間100万円、でも家にはお皿もカップもない

料理に熱心な彼と対照的なのが、医薬品メーカーに勤めるソウタさん（27）。

「食べることに興味がないから、家には炊飯器や包丁はもちろん、お皿もカップもない」と言います。

趣味は「サ活」、すなわち頻繁に近所や全国のサウナを回り、心身を「ととのえる」こと。そのための旅行費用（年間60万円以上）のほか、個室のVIPルームが利用できる東京・六本木の高級サウナに毎月3万円以上、合わせて年間100万円以上使うそうです。

「サウナは、僕にとって唯一の『メンタル解放』空間。決して高いとは思いません」

その分、先の調理器具と同様、洋服や靴、カバンなどには見向きもせず、ほとんど消費しません。毎日3分の1の時間を消費する「睡眠」には興味があり、SNS上で話題の「コアラマットレス」（Koala Sleep Japan）には惹かれるものの、「1つ7万円以上って、結構な額ですよね」。1年前から買おうかどうしようかと迷っていますが、「もう少し下調べしたい、そうでないと後悔しそう」と、慎重な姿勢を崩しませんでした。

ベースは節約・倹約、興味ある分野には惜しみなくお金を使う「メリハリ消費」

推し活にハマるサラさん（※1）と、ゲームや美容、脱毛に消費（課金）するハルキさん、そしてサ活に大金を使うソウタさん。3人の共通点は「モノ」にほとんどお金を使わないこと。

※1 山梨県のIT企業に勤めるサラさん（24）は、韓国のボーイズグループ「RIIZE（ライズ）」推し。「私の脳内って、『エブリタイムライズ』なんで」。彼女はライズのCDやグッズ購入、韓国でのイベントやライブ参加のための往復交通費、宿泊費などに「1年間で70、80万円かそれ以上使ってるはず」とのこと。実は取材の2か月前まで、1年ほど交際した彼氏がいたそうです。でも当時から「週に1回会えれば十分」という程度で、優先順位は明らかに低かった。

『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）128ページより抜粋

唯一、推し活にハマるサラさんは、ライズのグッズを買い集めていますが、その彼女も洋服などには興味がない。「もしや、ショウタロウと目が合うかも」と期待するライブ参加のときだけ、新品のワンピースを身にまとい、ヘアメイクもプロにお願いする（1回8000円程度）といいます。

また彼ら3人に共通する、もう一つの傾向は、ハマった分野には惜しみなく消費する半面、興味がない、あるいは「節約したい」や「慎重に考えたい」とする分野では、とことん切り詰めたり、消費を躊躇したりすること。

今回の定量調査（※2）でも、節約系の「クーポン・ポイント・家計簿（アプリ）」を普段から利用しているとのZ世代が42.2％にのぼり、そこに男女差はほとんど見られませんでした。

※2 インフィニティ&CCCマーケティング総合研究所によるZ世代約1600人調査

つまり、Z世代の多くで「節約・倹約」がベースにありながらも、興味ある分野には惜しみなくお金を使う「メリハリ消費」が、驚くほど顕著なのです。こうなると、どの分野に緩急をつけて消費するのかが百人百様で、マーケティングの現場でも、若者を「〇〇系」などと単純にカテゴライズ（クラスター分け）するのが難しくなっています。

では、そんな若者を捉えるうえで、私たちマーケッターが多くの企業にご提案する手法とは……？ その一部を、最終章でご紹介しますので、ぜひそちらもご覧ください。

自ら“沼”にハマりにいく理由

一方で、デジタル＆SNSネイティブなZ世代の多くは、物心ついたころからネット上で「無料」で得られる情報やサービスにふれてきたため、「まずはタダで楽しめないか」と探す習慣がついています。また、先のハルキさんがハマるゲームのように、入口は無料でも、高度なサービスやアイテムには課金される（フリーミアム）、あるいは数か月後には有料に切り替わる、といったビジネスモデルも増えました。

後者の場合は、「あと2日で無料期間が終わる」など時間に追われやすく、さほど見たく（読みたく）ないコンテンツでも「消費しなければ」と焦りやすい。今回取材した中にも、「（無料の）残り時間が少ないから、1.5倍速で全部見なきゃって夜更かししちゃう」（サクラさんほか）といった声が相次ぎました。こうした行動もまた、Z世代を「ケチでせっかち」や「タイパばかり気にする」などと他世代を勘違いさせるのかもしれません。

もっとも、初めは「無料の範囲で」と自制しても、そのタガが外れることもあります。

先ほどのハルキさんも、「つい課金しちゃった」と発言していましたが、ほかにも、漫画アプリの無料読み放題や、アニメストアの無料お試し期間に釣られたというZ世代から、「まんまとサブスク契約したオレ」や「結局は『沼って』、有料（契約）に移行する愚かさ」など、自分を「バカなオレ（私）」のニュアンスで評する若者が、複数見られました。

ちなみに「沼る」とは、何かに夢中になり、沼にハマるようにどっぷり浸かって抜け出せなくなること。弊社もよくご一緒する大手ゲーム会社などでは近年、脳科学の研究が進み、「コアループ理論」、すなわち心地よいアクション（ジャンプ、ブロック崩しほか）を繰り返させる（ループ）ことで、脳に快感をおぼえさせ、ドーパミンを放出させ、ユーザーが「もっとやりたい」と「沼る」ようなゲーム設計をするようになりました。

Z世代の多くは、そうした大人たちの企みに気づきながら、あえて「ハマってあげる」ニュアンスです。だからこそ「まんまと」や「つい」「愚か」など、自身を自虐的に形容しながらも、「わかっているけどハマっちゃう。そんな自分って、しょうがないなぁ」など、半ば照れながらも、どこか誇らしげなのでしょう。

社会的に「イミ」がないものは購入しないのか

モノ消費、コト消費に次いで、18年ごろから言われるようになったのが「イミ消費」。リクルート「ホットペッパーグルメ外食総研」の竹田クニ氏が提唱したとされる概念で「商品やサービスの持つ社会的・文化的な価値を重視した消費行動」の意味です。最もイメージしやすいのは、環境配慮の「エコ、エシカル、SDGs」関連でしょう。

20年8月、コロナ禍でトヨタグループのクルマのサブスクサービス「KINTO（キント）」を取材した際、当時の担当者は「同年6月1日を境に、その前後（5月末までと6月1日以降）の比較で、若い世代（18〜29歳）の新規申込者数が約2倍にも増えた」と教えてくれました。その少し前の同年4月、私がインタビューしたZ世代は、「クルマを持っていれば、（接触を避けて）ばぁちゃんを病院に連れていけるのに」や「コロナや災害があっても、クルマがあれば困った人を助けに行ける」などの声を次々と発していたのです。

これもまた、貢献欲求に繋がる思考でしょう。Z世代の多くは、学生時代になんらかのボランティア教育を受けたり、社会貢献活動に参加したりした経験を有します。そんな彼らからすれば、レンタカーやカーシェアリングは、手軽で安く済む半面、必要なときに利用できるとは限らず、「誰かの役に立ちたい」という自身の貢献欲求を満たしにくい、とのジレンマがあるはずです。

コロナ禍でサブスクサービスの「キント」の若年申込者が増えたのも、「クルマが身近にあれば、いつでも利用できる」「誰かの役に立てるかもしれない」「だったらサブスクあたりから利用してもいいかな」といった「イミ」の心理が影響していた可能性もあるでしょう。

ところが、です。そんな「意識高い系」のZ世代でも、必ずしもSDGsに配慮して消費するとは限りません。それどころか近年、むしろ逆行する行動も顕在化している。このことがまた、上の世代から「社会的に『イミ』ある消費をしたいと言う割には、結局は安くないと買わないよね」などと非難され、「若者＝ケチ」だと思わせるのかもしれません。

たとえば24年、朝日新聞社が10〜60代に実施したSDGsに関する調査。この中で、SDGsの「認知度」は、10、20代の若い世代ほど高かったのですが、SDGsに沿った商品・サービスと「価格」については、「他に比べ、価格が（やや）高くても購入／利用したい」との20代の回答（23.5％）が、全体平均（24.4％）を下回り、逆に「価格が安ければ、購入／利用したい」との回答（38.4％）は、全体平均（32.5％）を約6％上回ったのです（「第10回SDGs認知度調査」）。

なぜ認知度の高さとは裏腹に、「イミより価格」を重視しやすいのでしょう。

一概には言えませんが、よく言われる「SDGs疲れ」のほか、今回のインタビューでは「本当にそれがSDGsに繋がるのか」との疑念や、「配慮したいがお金がない」「節約しないと」といった切実な懐具合も見てとれました。さらに、本来は環境や健康に負荷をかける「悪いモノ（コト）」だと分かっていながらも、Z世代はあえてそこに手を伸ばしてしまうことがあるようです。

牛窪 恵

世代・トレンド評論家