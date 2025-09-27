【今週の数字】モダンリテール編（9/19〜9/25）： 英国内のAmazon フレッシュ、全店舗閉鎖へ ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（9月19日（金）〜9月25日（木））を数字とともにご紹介します。
19
英国内のAmazon フレッシュ、全店舗閉鎖へAmazonは、英国で展開するAmazon Freshの全19店舗を閉鎖すると発表した。2021年に初出店し「レジなし」技術で注目を集めたが、わずか5年足らずで撤退を決断した形だ。今後は食品や日用品の需要増に対応し、Amazon.co.ukでの即日配送やホールフーズマーケット（Whole Foods Market）への転換に注力する（ロイター）。
2025年末
ウーバー、ドローン宅配に再参入ウーバーテクノロジーズは、ドローン配送のスタートアップであるフライトレックス（Flytrex）に出資し、ウーバーイーツ（Uber Eats）で年内に試験運用を始めると発表した。無人航空機による食品宅配を通じて物流効率化を探る動きで、同社が再びドローン配送に挑戦する。投資額は非公表だが「重要な金額ではない」としている（Bloomberg）。
1万4000