脳科学者・スナック店主の茂木健一郎、「半分の大統領」に警鐘！「みんなの大統領になって」

YouTubeの人気シリーズ「脳科学スナック健子」の最新動画「あなたね、みんなの大統領にならないとだめよ！！！」が公開され、同シリーズの店主で脳科学者の茂木健一郎氏が、トランプ元大統領を“来店客”に見立て、ユニークながらも鋭い分析を展開した。



動画冒頭、茂木氏は「ここのスナックは、世の中で疲れた人が来て、心を休める場所です」と語り、悩める“トランプ大統領”役に向けて語りかけた。ニューヨークの国連でエスカレーターやテレプロンプターが動かないハプニングを訴えるトランプ氏に対し、「あなた嫌われてるじゃないの」と率直な言葉で切り込む。その上で「すぐ人を2つに分けて、あっちは敵だって言ったら」とトランプ氏の型破りなスタンスに警鐘を鳴らした。



茂木氏はさらに、「今のトランプさんは、賛成している50％の大統領になっちゃってます」と具体的な数字を挙げ、「半分の国民しか代表できていない」と指摘。「ぜひみんなの大統領になってください」と助言し、「みんなを大統領になったらエスカレーターも動くし、プロンプターも動く」と温かいメッセージも送った。



動画の締めくくりには「半分の大統領じゃなくて、みんなの大統領になってくださいね」と再度訴えつつ、「ジントニックのアルコール抜き」のドリンクを差し出しつつ激励。「頑張ってください大統領。また来てね」と、悩める“来店客”に向けて前向きなエールを送った。