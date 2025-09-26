『何の生き物か分からない』プールに飛び込む犬を撮影した結果→衝撃の光景に2万いいね集まる「トトロかな？」「ポケモンかと思ったｗ」と反響
プールに飛び込むコーギーさんのお姿を撮影。まさかの『何の生き物か分からなくなる』瞬間を捉えたこの投稿は、記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：『何の生き物か分からない』プールに飛び込む犬を撮影した結果→衝撃の光景】
プールに飛び込む犬を撮影した結果…
Xアカウント『@mamikiyu』に投稿されたのは、プールで遊ぶコーギー「Luna」ちゃんのお姿。この日、たくさんの犬友達と一緒にプールで水遊びを楽しんでいたLunaちゃん。
上手にプールへ飛び込むことができるというLunaちゃんのお姿を、犬友達の飼い主さんが撮影してくれたそうです。しかし、その写真に写るLunaちゃんは、衝撃的なお姿に変身してしまっていたのだとか…。
『何の生き物か分からん…』衝撃の姿に反響
お行儀よく揃えられた前足と、重力に逆らうかのように宙に浮く後ろ足。そして、本来ならばもふもふのはずが、なぜかぴんと先端が尖っているしっぽ。
モチモチのボディと相まって、まるでアニメに登場するキャラクターを連想させるフォルムになっていたというLunaちゃん。
ヒコーキ耳に見開かれた真ん丸な瞳、真っ黒で愛くるしいお鼻、そしてクイッと上がった口角が、そのキャラクター感をさらに増幅させており、その一瞬の顔芸には、飼い主さんも思わず爆笑せずにはいられなかったのだとか。
Lunaちゃんが見せてくれたあまりにもおもしろ可愛いそのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「トトロ」「ポケモン感すごい」「これに双翼ついてたら完璧」「一瞬何か分からなかった」「なんか恐竜みたいなフォルム」「謎の生き物になってる」など多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊でお転婆なコーギーの女の子
2020年1月22日生まれのLunaちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子。ちょっぴり天然さんで、思いがけず周りを笑顔にしてしまうようなお茶目な行動を見せてくれるのだとか。
ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすLunaちゃんのお姿は、たくさんの笑顔を発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@mamikiyu」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。