ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「オン ザ ビーフ」「ソース オン ザ ビーフ」「ライス オン ザ ビーフ」を9月26日から2週間限定で発売します。

SNS「コラだろ？」

「オン ザ ビーフ（塩コショウ）」は、直火焼きの100％ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わうことができる商品です。ジューシーでスモーキーなおいしさをダイレクトに感じることができます。

「ソース オン ザ ビーフ」は、直火焼きの100％ビーフパティと相性のよいソースがかかった一品。ソースは、トウガラシの辛みとニンニクのうまみに、豆板醤（トウバンジャン）をプラスした「スパイシーソース」、焦がしネギと赤みその「テリヤキソース」、コク深く渋みのあるスモーキーな「BBQソース」の3種類から1つ選ぶことができます。

「ライス オン ザ ビーフ」は、直火焼きの100％ビーフパティと、老舗米店の八代目儀兵衛（京都市下京区）と共同開発した「特製ライスパティ」を合わせた商品です。ビーフパティと米の相性を最優先に考えたというライスパティには、白米と「金のいぶき」（玄米）をブレンドした専用米が使用されています。

同社は「バーガーキングファンの方も、初めてご来店いただく方も、ぜひこの機会にバーガーキング自慢の直火で焼いた100％ビーフパティのうまさをダイレクトにお楽しみください」とコメントしています。

ビーフパティのみという“驚きの商品”について、SNSでは「コラだろ？」「ちょっと何言ってんのか分からないw」「何だこれは…！？」「足し算しかしてこなかったバーキンが急に引き算始めた」「これは、、、なに？」「ちょいと理解が追いつかない」「バーキンのこう言う頭悪めなとこ好き」「エイプリルフールはまだだぞ…」「引き算の発想が雑w」「脳が理解を拒む」「バーガー屋でライスオンザビーフ？？？？」「もはやバーグキング」「え…ちょ…え…え…？」など、困惑の声が多い中、「そうそうこれこれ、こういうのでいいんだよ」「こういうトチ狂ったメニュー出してくるからバーキンほんと大好き！！」「買いに行くに決まってるやーん」「これはほんと最高」といった、喜びの声も多数上がっています。

価格は、「オン ザ ビーフ（塩コショウ）」が350円（以下、税込み）。「ソース オン ザ ビーフ」と「ライス オン ザ ビーフ」が各450円。

なお、「オン ザ ビーフ（塩コショウ）」と「ソース オン ザ ビーフ」は、プラス350円でビーフパティを2枚に変更できます。

いずれも、10月9日まで販売されます。