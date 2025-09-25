『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月19日に放送され、32人のお尻から妻を探し当てる、夫の挑戦が描かれた,。

【映像】夫が32人のお尻を触る様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「夫は妻のお尻が分かるのか？」は、愛知県の女性（49）から寄せられた次のような依頼だ,。

『結婚して3年の旦那が、キッチンで作業している私の背後を通り過ぎる時に、お尻を触ってくる。1年間365⽇、毎⽇触ってくる。もろに触るのではなく、さりげなく触ってくるのだが、嫌で嫌でたまらない。何度も触らないように注意していると、「俺は⽬の前に、いくつお尻があっても、お前のお尻を当てることができる。それができたら、これからもお尻を触らせてほしい」と提案。逆に当てることができなかったら、「もう触らない」と⾔っている。これはチャンス︕ 今は私を⾒て触っているので、分かったつもりでいるだけ。いくつものお尻の中から、私のおしりを当てることなんて絶対にできるわけがない。しかし、こんな実験を普通にやったら犯罪になってしまうので、たくさんのお尻を集めてもらえないだろうか？そして、旦那のお尻触りから私を解放してほしい』

さっそく田村裕探偵は依頼者の元へ。依頼者曰く「付き合っているときは全くなかったが、結婚後、手の甲で“ペロン”というタッチが始まった」という。それについて、依頼者の夫は「あ、こんな気持ちいいものがあるんだ」と気づいたからだと弁明。田村探偵は「よくそんな落ち着いたトーンで喋れますね」と耳を疑った。

依頼者と田村探偵は、今回の検証のため、芸能事務所や街⾓で「お尻を触られてもOKな⼈」探しを開始。街角では、依頼者と同じく夫にお尻を触られてイラッとするという主婦に遭遇し、彼女たちが検証への参加を快諾したことで協力者の輪を広げた。

最終的に、この挑戦には3名のドラァグクイーンを含む32名が参加することになった。依頼者と田村探偵は、夫を迷わせるため、誰を何番目に入れるかなど作戦を練り上げた。

いよいよ夫の挑戦が開始される。夫は「100%行けます」と自信満々の様子。そして、複数の参加者のお尻を触る中で、13番、15番、27番の3人のお尻を妻と迷い、最終的には15番を選んだ。

しかし結果は不正解。依頼者である妻は32番。候補にすら上がらず、「ちょっとショックでしたね。なんか悲しくなりました」と語る。田村探偵からは「もう一人候補に選ぶなら何番でした？」と聞かれると、夫は「3番の方…」と答え、男性の方が手を挙げた。

このVTRを見届けた特命係長のオダギリジョーは「最初はどんなことになるのか恐ろしかったんですけど、最後はなんとなく良かった気がします…」とコメントした。しかし田村探偵によると、その後も「なんでわからんの？」と夫婦関係はギクシャクし始めたという。