メジャーに合流した佐々木朗希…登録は25日の予定

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で、試合をブルペンから見守った。登録はまだされていないものの、明日からの本番を想定した姿が中継に映され、「ブルペンの佐々木朗希は新しいなw」「表情も明るくてヨカッタ」とファンが注目した。

ロバーツ監督は佐々木を24日（同25日）に登録すると説明。23日（同24日）にはグラウンドに姿を見せ、チームメートらと体を動かした。試合中はブルペンに座って戦況を見つめ、テオスカー・ヘルナンデス外野手が本塁打を放つと、チームメートらとともに得点を喜ぶ姿が中継映像に映された。

マイナーで日米初となる救援登板を行った佐々木は、メジャー昇格後も中継ぎとして待機する見込み。先発なら見ることはないブルペンに座る様子に、ネット上では「わぁ！ 朗希がブルペンいるの新鮮だ！」「朗希くんがブルペンにいる」「ブルペンに佐々木朗希おる〜」「佐々木朗希がブルペンにいるね。表情も明るくてヨカッタ」「ブルペンの佐々木朗希は新しいなw」とファンが反応していた。

佐々木は5月に右肩を痛めて負傷者リスト（IL）入り。8月からはマイナーで5度、先発でリハビリ登板を行った。その後はドジャース投手陣の関係で中継ぎ転向を受け入れ、マイナーで2試合に救援登板していた。（Full-Count編集部）