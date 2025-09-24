2025年9月12日に予約開始された「iPhone 17」は、これまでにない薄型大画面のiPhone Airなど注目度も話題性も非常に高い機種です。株式会社ショーケース（東京都港区）が運営するiPhone・スマホの情報サイト『ショーケース プラス モバイル』が実施した「iPhone 17シリーズの人気カラー調査」の結果によると、iPhone 17は新色の「ラベンダー」、iPhone 17 Pro／17 Pro Maxでは「シルバー」、iPhone Airでは「スカイブルー」がそれぞれ1位となりました。



調査は、日本在住の10〜60代の男女300人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「iPhone17で最も購入したいカラー」の1位は、新色でパステルカラー調の柔らかい色合いの「ラベンダー」（23.0%）でした。次いで、2位「ホワイト」（19.3%）、3位「ブラック」（18.3%）が続きました。



他方、iPhone17 Pro/17 Pro Maxの人気色1位は新色の「シルバー」（4.7%）。僅差の2位には「コズミックオレンジ」（4.3%）、3位には「ディープブルー」（3.0%）となりました。



また、史上最薄のiPhoneとして注目が集まるiPhone Airでは、1位「スカイブルー」（3.7%）、2位「スペースブラック」（3.3%）、3位「ライトゴールド」がTOP3となりました。



