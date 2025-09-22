「Rakuten Girls」禹洙漢さんは韓国メンバーの1人

日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。

今回紹介するのは、背番号25・禹洙漢（ウ・スハン）さん。韓国出身の11月9日生まれ、166センチ。趣味は料理。今季「Rakuten Girls」に加入した3人の韓国人メンバーの1人だ。

禹洙漢さんは2020年から野球やサッカーなど多数の韓国プロスポーツチームのチアリーダーとして活躍。2023年に韓国プロ野球「Hanwha Eagles」のチアリーダーとして台湾に遠征した際、球場で見たチアリーダーの応援スタイルに魅了され、興味を持ったという。2024年の12月、台湾で行われた音楽ショー「FIF打歌舞台」へゲスト出演したことがきっかけとなり、「Rakuten Girls」へ加入した。

20歳から携わっているチアリーダーの活動について「試合を観戦するのも好きですが、応援ステージに立ってパフォーマンスをするときに目に映る、ファンの皆さんが一緒に応援する姿は、観客として見ている景色より鮮やかで臨場感がありいつもワクワクします。この感動をずっと感じていたいです。チアリーダーを始めた当初は、今まで経験のないことへの挑戦に戸惑うことも多かったですが、今ではとても楽しく、この仕事が自分に合っていると感じています」と、想いを口にした。

禹洙漢さんに一問一答

◯自分の性格を一言で表すと？

「爽やかで優しい」

◯得意なことは？

「みんなを笑顔にすること」

◯苦手なことは？

「怒ること」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行が大好きです」

◯リラックスしたいときには何をする？

「家でくつろいだり、おいしそうなお店を探したりする」

◯人生の最後に食べたいものは？

「豚バラ肉＋焼酎」

◯苦手な食べものは？

「基本的に何でも食べられますが、脂っこいものは苦手です」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「自分」

◯携帯の待受画像は？

「気分によって変わります。今日はピンク色の背景です」

◯つい買ってしまうものは？

「コスメ、リボン」

◯いつも持ち歩いているものは？

「携帯電話」

日本で印象に残っている「フライドチキン」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「韓国の球場でチアリーダーを見てこの仕事に挑戦してみようと思い、当時のチームメートたちが私のロールモデルになりました」

◯人生で1番感動したことは？

「デビューステージ」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「元々所属していた韓国のチアチームで活動している」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「貝佳頤（ベイジャーイー）さんはスタイルがよくて本当に美しいです」

◯お気に入りの美容グッズは？

「エチュードハウスのチーク」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「笑顔を忘れないこと」

◯日本で印象に残っていることは？

「フライドチキン」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「今シーズンも怪我なく無事に終えられたらいいなと思います」

◯最後に日本のファンへ一言！

「日本のファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。禹洙漢をぜひ応援してください」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）