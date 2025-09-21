ワイルドカード争いは辛うじて3位

【MLB】ナショナルズ 5ー3 メッツ（日本時間21日・ワシントンDC）

今季の年俸総額3億3800万ドル（約500億円）を誇るメッツが苦しんでいる。20日（日本時間21日）に本拠地で行われたナショナルズ戦は延長11回で3-5と競り負けた。ポストシーズンのワイルドカード争いではレッズに1ゲーム差に迫られており、ファンからは嘆きの声が止まらない。

6日（同7日）のレッズ戦から泥沼の8連敗を喫したメッツは、14日（同15日）に連敗を止めた後は4勝1敗と持ち直していた。20日（同21日）のナショナルズ戦は3点リードの展開から、8回にビエントスの左適時二塁打、9回にはソトの中前適時打が飛び出し、土壇場で同点に追いついた。しかし、11回にタイラー・ロジャーズがリレにランニング本塁打を浴びて力尽きた。

地元放送局「SNYメッツ」は同日、公式X（旧ツイッター）でメッツにとって都合の悪いデータを紹介。「メッツは今シーズン8回以降にリードを許している状況では0勝66敗だ」と記し、終盤での勝負弱さを裏付ける数値を示した。

昨オフには大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1131億円5900万円）でソトを獲得するなど大型補強を敢行。前半戦は55勝42敗、勝率.567で東地区首位フィリーズに0.5差とまずまずの戦いを見せていた。しかし、後半戦に失速し、現在はフィリーズに地区優勝を決められて12ゲーム差。ワイルドカード争いでレッズの猛追を受ける厳しい状況だ。

この敗戦にファンは失望。SNSでは「勝てた試合を落とした」「0勝66敗は酷すぎる」「今日は酷いプレーに、酷い采配だった」「プレーオフに出場するようなチームがやるようなことではない」「懸念を超える事態」「奇跡も起きず、勢いもなく、勝負弱い」「これでプレーオフを勝ち抜けるわけもなし」などのコメントが飛び交い、大荒れとなっていた。（Full-Count編集部）