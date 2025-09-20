歌手のジャスティン・ビーバーがインスタグラムに、妻ヘイリーと愛息ジャック・ブルース君（1）との日常を収めた一連の写真を投稿した。妊娠中のヘイリーのお腹にそっと寄り添うショットや、自宅でジャック君を腕に抱きながらくつろぐ姿など、温かな家族の瞬間が写し出されている。



【写真】妊娠中のヘイリーのお腹に耳を当てて息子の心音を聴くジャスティン・ビーバー

投稿には、ヘイリーが赤いTシャツにワイドジーンズでホッケー観戦するカジュアルな姿や、デートナイトで黒のタートルネックを着こなす大人のムード漂うショットも。雪景色とともに撮影された旅先の一コマからは、夫婦の肩の力が抜けたリラックス感が伝わってくる。



これらの投稿を受け、「ピープル」誌が取材した関係者は「どんなカップルにも試練はありますが、いつも立ち戻るのは『ソウルメイト』だという確信です」とコメント。「親になったことで絆はさらに強まり、ジャックはふたりにとってすべての中心になっています」と息子の存在が2人の絆を固くしているとした。投稿では結婚7年目を迎えた夫婦の深い信頼と愛がうかがえる。



一方で、音楽活動では9月5日に最新アルバム「SWAG II」をリリースしたほか、15日には野外フェス「コーチェラ」のヘッドライナー出演が発表されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）