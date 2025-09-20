¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¸ú²Ì¡×£³¤«·îÍ¾¤ê¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¡Ä²Á³Ê²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Î¿·ÊÆÎ®ÄÌ¤Ç¤âºÆ¤Ó¡Ö£µ¥¥í£´£°£°£°±ß¡×ÆÍÇË
¡¡¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤ê°ì»þ¤Ï£³£µ£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¸ú²Ì¤Ï¤ï¤º¤«£³¤«·îÍ¾¤ê¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï£²£°£²£µÇ¯»º¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢£Ê£Á¡ÊÇÀ¶¨¡Ë¤Ê¤É¶È¼Ô´Ö¤Ç½¸²Ù¶¥Áè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¤¯¤Æ¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡£±£¹Æü¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î¡ÖÅìÉð¥¹¥È¥¢¾¾¸¶Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¡Ö¤Ä¤¤¢¤«¤ê¡×¡Ê£µ¥¥í¡¦¥°¥é¥à¡¢ÀÇ¹þ¤ß£µ£±£¸£²±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¿·ÊÆ¤¬»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿·ÊÆ¤Ï¸®ÊÂ¤ß£´£µ£°£°±ßÁ°¸å¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿Æ±»Ô¤Î½÷À¡Ê£¸£³¡Ë¤Ï¡Ö¹â¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¥³¥á¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡ÅìÉð¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÊÆ¤ÎÆþ²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£¸·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÌó£µ³ä¹â¤¤¡£¶âºä°ìµª¡¦²Ã¹©¿©ÉÊÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁ´¤Æ²Á³ÊÅ¾²Ç¤¹¤ë¤ÈµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯¡×¤È¤·¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï£²³ä¹â¤¤ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á£µ¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢£µ·î¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î£´£²£¸£µ±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£··î¤Ë£³£µ£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬¿Ê¤ó¤Àº£·î¾å½Ü¤ËºÆ¤Ó£´£°£°£°±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¾õÂÖ¡×
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢Î®ÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¥³¥á³ÎÊÝ¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢£Ê£Á¤¬½¸²Ù»þ¤ËÇÀ²È¤Ë²¾Ê§¤¤¤¹¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢£¹·î¤ËÆþ¤ê³µ»»¶â¤òÄÉ²ÃÊ§¤¤¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸²Ù¶¥Áè¤Î²áÇ®¤¬²Á³Ê¹âÆ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢£²£µÇ¯»º¤Î°ìÈÌ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê¸¼ÊÆ£¶£°¥¥í¡Ë¤Î³µ»»¶â¤È¤·¤Æ£³Ëü±ß¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤è¤ê£±Ëü£³£°£°£°±ß¡Ê£·£¶¡ó¡Ë¹â¤¤²áµîºÇ¹â³Û¤À¡£ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÇ¯´Ö¼è°·¿ôÎÌ¤¬£µ£°£°£°¥È¥ó°Ê¾å¤Î£Ê£Á¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ³µ»»¶â¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢£¸·îËö»þÅÀ¤ÇºòÇ¯¤è¤ê£³¡Á£·³äÄøÅÙ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬£±£¹Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯»º¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤ò£±£·Ëü¡Á£´£¸Ëü¥È¥ó¾å²ó¤ê¡¢Ì±´Öºß¸ËÎÌ¤Ï£²£¶Ç¯£¶·îËö»þÅÀ¤Ç£±£¹£¸Ëü¡Á£²£²£¹Ëü¥È¥ó¤È¤Ê¤ë¹þ¤ß¤À¡£Ä¾¶á¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿£°£²Ç¯¤Î£²£²£¹Ëü¥È¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿å½à¤Ç¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï£±£¹Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº£²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¥³¥á²·¤Ï¡Ö²Á³Ê¤è¤ê¤â¥³¥á¤Î³ÎÊÝ¤¬Í¥Àè¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¥³¥á²·²ñ¼Ò¤Ï¡Öºß¸Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á£Ê£Á¤Î³µ»»¶â¤ò¾å²ó¤ë²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î²Á³Ê¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡°ñ¾ëÂç¤ÎÀ¾ÀîË®É×¶µ¼ø¡ÊÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÊÆ²Á¤¬²¼Íî¤Ë¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Î¸«¹þ¤ßÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£