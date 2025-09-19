¤Ò¤é¤Ò¤é¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¹ë²÷Â¾å¤²¡Ö¾ìÆâ¤É¤è¤á¤¤¤¿¡×¡¡¥Ý¥Ë¥ÆÈþ½÷¤ËSNSÎº¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡×¤ÎÌÚºêÀéÀ»¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°
¢£DeNA 7¡¼4 ÃæÆü¡Ê18Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡18Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü-DeNAÀï¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡×¤ÎÌÚºêÀéÀ»¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤é¤º¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂç¹¥¤¤ÊÌ¾¸Å²°¤ÇÅêµå¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿ ¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¤Ï2024Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅì±É½»Âð¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÌÚºê¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢¹ë²÷¤Ê¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂ¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Åêµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¾ìÆâ¤É¤è¤á¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë