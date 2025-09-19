Nikoん×Apes、2マン公演の『フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000』決行発表。フライヤー持参で新曲デモ入手も
Nikoん×Apesが、10月30日に神奈川・川粼 CLUB CITTA’にて開催する共同企画＜Risorgimento＞のニューフライヤーを公開した。
同時に『フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000』の決行も発表。Nikoんは10月11日正午より下北沢で、Apesは10月19日正午より渋谷にて、それぞれ1,000枚ずつを配布し、すべてを配り終えるまで帰ることは許されないという。
なお、この時に配布されるフライヤーを、公演当日会場に持っていくと、NIkoんの新曲「modern times」とApesの「Imaginary Flight」のニューアレンジ Ver.が収録されたデモCDを入手することができる。
◾️＜Nikoん × Apes presents『Risorgimento』Nikoん Re:TOUR -チッタ360 -＞
日時：2025年10月30日（木） 開場 18:00 / 開演 19:00
会場：神奈川・川崎 CLUB CITTA’
出演：Nikoん / Apes
先行チケット販売（先着順・9月30日（火）23:59まで）
URL：https://eplus.jp/nikonxapes/
※10月11日・19日に、それぞれ下北沢と渋谷で配布されるニューフライヤーを持参の入場者全員に、両バンドの楽曲が収録されたデモCDをプレゼント!!
※収録内容 / 全2曲
Nikoん「modern times（新曲）」
Apes「Imaginary Flight（alternative ver.）」
◆フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000
・Nikoん
日時：10月11日（土）正午〜1,000枚配り終える迄
場所：東京・下北沢駅周辺
・Apes
日時：10月19日（日）正午〜1,000枚配り終える迄
場所：東京・渋谷駅周辺
関連リンク
◆Nikoん オフィシャルX
◆Apes オフィシャルX