Nikoん×Apesが、10月30日に神奈川・川粼 CLUB CITTA’にて開催する共同企画＜Risorgimento＞のニューフライヤーを公開した。

同時に『フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000』の決行も発表。Nikoんは10月11日正午より下北沢で、Apesは10月19日正午より渋谷にて、それぞれ1,000枚ずつを配布し、すべてを配り終えるまで帰ることは許されないという。

なお、この時に配布されるフライヤーを、公演当日会場に持っていくと、NIkoんの新曲「modern times」とApesの「Imaginary Flight」のニューアレンジ Ver.が収録されたデモCDを入手することができる。

◾️＜Nikoん × Apes presents『Risorgimento』Nikoん Re:TOUR -チッタ360 -＞ 日時：2025年10月30日（木） 開場 18:00 / 開演 19:00

会場：神奈川・川崎 CLUB CITTA’

出演：Nikoん / Apes 先行チケット販売（先着順・9月30日（火）23:59まで）

URL：https://eplus.jp/nikonxapes/ ※10月11日・19日に、それぞれ下北沢と渋谷で配布されるニューフライヤーを持参の入場者全員に、両バンドの楽曲が収録されたデモCDをプレゼント!!

※収録内容 / 全2曲

Nikoん「modern times（新曲）」

Apes「Imaginary Flight（alternative ver.）」 ◆フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000

・Nikoん

日時：10月11日（土）正午〜1,000枚配り終える迄

場所：東京・下北沢駅周辺 ・Apes

日時：10月19日（日）正午〜1,000枚配り終える迄

場所：東京・渋谷駅周辺