¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤ÎÌóÂ«¡É¡¡Æ±Î½¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿·èÃÇ¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºòµ¨¤Ï¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿36ºÐ
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°úÂà¤ËÌî¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤âÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Î½¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¡£7·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¤Ï»Ë¾å20¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤Ï4¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾×·â¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤ËÆ±Î½¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥í¥Ï¥¹¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¸á¸å½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·â¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¸«»ö¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡¢¤Î¸ÀÍÕ°Ê³°¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤¹¤¬¥«¡¼¥·¥å¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬º£Ç¯¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î·èÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Êº£Æü¤Î°úÂàÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡ËÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿´¶¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤ÎºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¡£Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È³èÌö¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥«¡¼¥·¥å¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ìîµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²£¤ò¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ°úÂàÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤âÀè¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤«¤é¤Í¡×¤È¤ÎÌóÂ«¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ï¼«¿È¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2014Ç¯¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÍâÇ¯¤«¤é¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¸ÅÁã¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î´¿´î¤ò¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë