¤´¤Ï¤ó¤òÍ×µá¤·¤Ë¤¤¿¥Í¥³¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡Ä¤À¤¤¤Ö°µ¶¯¤á¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ½¾ð¡Ù¤Ë¡Ö¥¬¥é¤¬°¤¤£÷£÷¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¹¤®¤ÆÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤¬£÷¡×¤È£²Ëü¤¤¤¤¤Í
¤¹¤´¤¤´é¤Ç»ô¤¤¼ç¤ËµÍ¤á´ó¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î°µ¤Î¶¯¤µ¤ËSNS¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç106ËüÉ½¼¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤¬£÷¡×¡ÖÌÜ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¤´¤Ï¤ó¤òÍ×µá¤·¤Ë¤¤¿¥Í¥³¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Û
Ç÷ÎÏ¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤´¤Ï¤ó¤òÍ×µá
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@s_sekko¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¤Î¡Ø¤à¤¯¡Ù¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£Á°Â¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¾²¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿´Ý¤¤ÌÜ¤ÏÂç¤¤¯³«¤¡¢¸ý¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÈ¾³«¤¡£
¤à¤¯¤¯¤ó¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ø°µ¶¯¤á¤Ê´é¡Ù¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤à¤¯¤¯¤ó¡¢¤´¤Ï¤ó¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ´µ¤Ç÷¤ëÍÍ»Ò¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤éµÞ¤¤¤Ç¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ôÆü¸å¤Ï¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¿·ÈÇ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤à¤¯¤¯¤ó¤ÎÍ×µá´é¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¤È¸«³«¤¤¤¿ÌÜ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¸ý¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ²ç¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤à¤¯¤¯¤ó¤Î¿©Íß¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÁ´ÎÏ¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤à¤¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ä¸þ¤±¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥¡¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°µ¶¯¤á¤Ç¤´¤Ï¤ó¤òÍ×µá¤¹¤ë¤à¤¯¤¯¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¤Ã¡ª¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¼÷»Ê¤Î¥·¥ã¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¹¤®¤ÇÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤¬£÷¡×¡Ö¸ý¤¬È¾³«¤¤Ê¤Î¤â¤Ê¤ªÎÉ¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@s_sekko¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤à¤¯¤¯¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤Æü¾ï¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤Î½©¡¢¤à¤¯¤¯¤ó¤Î°µ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@s_sekko¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£