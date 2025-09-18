6月に投手復帰…13先発で1勝1敗、防御率3.29、54K

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

唯一無二の記録を更新し続けている。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連続の51号を放った。本塁打の記録と同時に、投打二刀流だからこそのレコードを生み出した。

確信の一発だった。3点リードの8回無死、左腕ヘスス・ルサルドの6球目、スライダーを捉えた。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の一発を右翼席に叩き込み、場内は歓声と興奮が包み込んだ。

前日には「1番・投手兼指名打者」として先発のマウンドに上がり、5回無安打無失点の好投。メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）を計測した。ブルペンの炎上で今季2勝目は消滅したが、今季は13試合に先発して41回を投げ、防御率3.29、54奪三振と復活を印象付けている。

大谷の51号直後、MLB公式の記録マニアとして知られるサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、二刀流ならではの記録を紹介した。1つが「シーズンで複数回先発登板した投手による本塁打数」。1位は今季の大谷で51本、2位以下も大谷が“独占”し、2021年の46本、2023年の44本、4位は2022年の34本と続く。

また、「投手として50奪三振以上を奪った選手の本塁打数」も1〜5位は「ショウヘイ・オオタニ」の名前しかない。先の記録と同じ順で並び、5位は2018年に22本塁打を放ったメジャー1年目の大谷がランクインした。大谷が独占する異次元の記録に「オオタニサンしかいなくて草」「ユニコーン」「ショータイム」「やっぱりオオタニさんしかいない」と驚きが広がっている。（Full-Count編集部）