今季は1番打者として47本塁打をマークした

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に51号ソロを放った。2試合連続アーチでカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差。そしてこの一発で、自身の持つメジャー記録をまた1つ更新した。

LAの夜空に号砲を響かせた。3点リードの8回無死、ヘスス・ルサルドの6球目、甘く入ったスライダーを捉えた。打った瞬間の確信弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の打球に本拠地は大熱狂した。

MLB公式の記録マニアとして知られるサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「1番打者によるシーズン本塁打数」ランキングを紹介した。大谷は今季1番として47本のアーチをかけ、堂々のメジャー歴代トップ。2位は2023年のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）で41本、3位は同年のムーキー・ベッツ内野手、2019年ジョージ・スプリンガー外野手（当時アストロズ）、2006年のアルフォンソ・ソリアーノ（ナショナルズ）の39本が並んでいる。

2023年のアクーニャJr.は史上初の「40本塁打＆70盗塁」を達成してリーグMVPを受賞するなど、文字通り歴史的なシーズンを過ごした。怪物27歳に大差をつけてMLB史を更新する大谷は、やはり異次元の存在と言えそうだ。（Full-Count編集部）