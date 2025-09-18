【40・50代】失敗しないイメチェン → 「ウルフ風ヘア」で決まりかもーーッ！！

ウルフほどシャープすぎず、柔らかさを残した「ウルフ風ヘア」。動きが出やすいカットなので、軽やかさや華やかさをプラスしたい大人女性にもぴったり。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、おすすめのウルフ風ヘアをご紹介します。

結べる長さを残したミディアムウルフ風ヘア

肩下レングスをキープしながら、レイヤーを効かせて空気感のあるシルエットにしたミディアムスタイル。自然な動きが出やすく、軽やかな印象を与えてくれます。程よい明るさのアッシュグレージュカラーで、落ち着きの中にも透明感をプラス。結んでも下ろしても楽しめる仕上がりも魅力です。

ラベンダーアッシュで魅せる！ ウルフ風レイヤー

レイヤーを重ねて柔らかい毛流れを作った、ミディアムのウルフ風スタイル。先ほど同様、肩にあたるレングスなので動きが自然に出て、スタイリングに時間をかけなくてもこなれ見えが叶いそう。ラベンダーアッシュを合わせることで、上品さと遊び心を両立。落ち着きと軽やかさを両立したいときにぴったりなデザインです。

外ハネシルエットでつくる大人のカジュアルスタイル

ひし形シルエットをベースに、外ハネを取り入れてイメージチェンジしたスタイル。長さは変えずに雰囲気を変えたい人にもおすすめです。落ち着いたグレージュを合わせることで、上品さを残しつつカジュアルな抜け感をプラス。耳掛けでシルエットを調整すれば、きれいめにもフェミニンにもアレンジできそうです。

モーブヴァイオレットで季節感をプラス

バッサリとカットしたボブに外ハネを組み合わせた、シンプルなのに動きのあるウルフ風スタイル。モーブヴァイオレットの落ち着いたトーンを合わせることで、秋冬らしい深みが加わります。もともとのうねりを生かすことで、ラフで自然な雰囲気に。大人の余裕を感じさせる仕上がりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里