“男子高校生アイドル”4人が「にじさんじ」からデビュー 初配信はリレー形式で9月19日18時スタート
バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、男子高校生アイドルグループ「すぷれあ」としても活動する新ライバー・皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさのデビューを発表。9月19日の18時から初配信も予定されている。
【動画】フレッシュな新人アイドル4名のかわいいティザーPV
今回デビューが発表された4人は、すでに個人のエックスアカウントが始動しており、今後はYouTubeなどの配信プラットフォームを中心に精力的に活動していくとのこと。初配信は各ライバーのYouTubeのチャンネルにて、2025年9月19日18時よりリレー形式で実施。配信順は、皇れお（18時開始）、篠宮ゆの（18時30分開始）、城瀬いすみ（19時開始）、花籠つばさ（19時30分開始）となっている。
さらに、同日は20時10分よりリレー形式による歌ってみた動画も配信され、20日から4日間は、毎日20時にロケ動画のプレミア公開も決定している。
そのほか、デビュー記念グッズやボイスの発売も発表されており、詳細は「にじさんじ」のホームページから確認可能だ。
