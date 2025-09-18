¹¥Åê¥¹¥Í¥ë¤¬ÌÀ¤«¤¹Â³Åê»Ö´ê¤ÎÇØ·Ê¡¡¶á´ó¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡ÄÅÁ¤¨¤¿¡È6Ê¸»ú¡É
¥¹¥Í¥ë¤Ï7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼0 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£7²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¶î¤±´ó¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï½øÈ×¤«¤éÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¡£3²ó¤Þ¤Ç¤Ë7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢3-0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¿¤Þ¤é¤º¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸òÂå¤òÁªÂò¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ý¸µ¤Ç²¿¤ä¤éÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ê¡¢¥¹¥Í¥ë¤ÎÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÀ®¸ù¡£¥¹¥Í¥ë¤ÏÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¡ÖPlease¡ÊÍê¤à¤è¡Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾¯¤·ËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹¥Åê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢À©µåÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¡£¡ÖÄ¾µå¤òÀ©µå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥É·Ï¤Îµå¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë