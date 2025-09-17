熊本DF袴田裕太郎に第2子次女が誕生「元気な産声を上げてくれた瞬間、胸がいっぱいになりました」
ロアッソ熊本は17日、DF袴田裕太郎(29)に第2子となる次女が誕生したことを発表した。
袴田は今季、東京ヴェルディから熊本に期限付き移籍。ここまでJ2リーグ戦29試合で1ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合に出場している。
クラブ公式サイトを通じて「9月13日、私たち家族に2人目の娘が誕生しました。母子ともに健康で、元気な産声を上げてくれた瞬間、胸がいっぱいになりました。熊本の地で出産を決断してくれたこと・大変な出産を頑張ってくれた妻には、感謝の気持ちでいっぱいです。この新しい命を迎えるために、不安を乗り越えてくれた姿には頭が下がります。家族が4人になり、ますますパワーアップした袴田家として、そしてロアッソ熊本の一員として、残り9試合全力で走り続けます。応援してくださる皆さん、これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」とコメントした。
