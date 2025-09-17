『ちいかわ』のクリスマスケーキが発売決定！ 「セブンイレブン」クリスマス商品の予約受付開始
「セブンイレブン」は、9月15日（月）から、クリスマスケーキとオードブルの予約受付を、全国の店舗とネットサービス「セブンミール」で開始した。
【写真】初コラボとなる『パペットスンスン』のケーキも！ 展開商品一覧
■お得なセットや割引も
今回予約受付がスタートしたのは、“確かなおいしさと値頃感”、“好みに合わせたサイズと種類”にこだわったクリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約50商品。
ケーキには、「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」が登場。ちいかわ達が雪あそびで疲れてツリーの前でプレゼントを待ちわびながら寝てしまった様子を再現しており、限定オリジナルアクリル色紙が付いた特別なスイーツだ。
また、初コラボとなる「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」や、「マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ」、「『ミッキー＆フレンズ』スイーツパーティー」、アソートタイプのケーキなども展開。
さらに、食卓を彩る華やかなオードブル「カップデリスペシャル2025」や「ニックデリ2025」がラインナップに加わるほか、お得なチキンセット割引も昨年に引き続き用意される。
なお、「セブンイレブン」アプリ会員を対象に、11月30日（日）までネット予約で一部商品を対象にした10％引きのアプリクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施。そして、12月19日（金）〜12月25日（木）の期間中、対象商品を一度に2000円（税抜）購入するごとに『ちいかわ』オリジナルグッズの抽選に参加できる「ちいかわアプリキャンペーン」を初開催予定だ。
