¡ÚÂ³Êó¡ÛÂç´Û»ÔÈæÆâÄ®¤Î²Ð»ö¡¡½»Âð¤ä¾®²°¤Ê¤É6Åï¤Ë±ä¾Æ¡¡¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ê¤·¡¡½©ÅÄ
Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®Âç³ë¤Ç½»Âð¤ä¾®²°¤Ê¤É6Åï¤Ë±ä¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç´Û»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å3»þ10Ê¬²á¤®¡¢¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¾®²°¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®Âç³ë¤Î·úÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð2Åï¤È¾®²°¤Ê¤É4Åï¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£