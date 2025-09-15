女優・遠野なぎこさんの急死から2カ月半。遺体が発見された都内の自宅マンションを訪れると、彼女が生きた面影の欠片が残されていた──。

【写真】〈遠野なぎこさん、自宅マンションの現在〉部屋は引き払われておらず、カーテンは閉められたままだ。就寝場所となっていたというリビングのソファも

今年7月3日夕方、遠野の自宅兼事務所マンションに救急車やパトカーが詰めかけ、事態が発覚した。スポーツ紙記者が語る。

「当日、ヘルパーさんが遠野さんの自宅を訪れましたが、本人と連絡が取れず、管理会社に連絡を入れてドアを開けたところ、遺体が見つかったそうです。死後数日経っていたようで、ご遺体はすでに腐敗が進んでおり、顔貌では人物の特定が困難な状況でした」

その後、DNA鑑定を経て2週間経った7月17日、遠野さんの親族がブログで訃報を公表した。

《このたび、遠野なぎこ（享年45）が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。故人の名誉のため、死因についてもご説明申し上げます。現在、警察の見解によりますと、事故によるものであり、自死ではございません。（略）故人は俳優業に真摯に向き合い、さまざまな困難と闘いながら、懸命に生き抜いてまいりました。その姿を、私達親族一同、深く尊敬し、心から誇りに思っております》

現在のマンション

9月上旬、遠野さんが住んでいたマンションの住人に話を聞いた。

「空き部室のポストはテープで塞がれていることが多いですが、遠野さんが住んでいた部屋のポストには、今も郵便物が配達されているようです。まだ部屋を完全に引き払ってはいないのかもしれませんね」

別のマンションの住人はこう語る。

「別のフロアに清掃が入っているのを目撃しましたが、遠野さんの住んでいた部屋で、大がかりな特殊清掃があったとは聞いていません。空き部屋はカーテンが取り外されていますが、彼女の部屋には今もカーテンが付けられたままですよ」

1999年、NHK連続テレビ小説『すずらん』でヒロインに抜擢された遠野さん。女優やタレントとして多くの作品に出演した一方で、摂食障害や心の病について公表していた。芸能プロ関係者が明かす。

「プライベートでは一般男性と3度の結婚。入籍して2週間でスピード離婚したこともあり、世間を驚かせてきました。

バラエティー番組ではあえて強気な様子でしたが、インタビュー取材などでは本音で語り、人柄のよさが出ていました。私生活では『いつ死んでもいいと思って生きている』と、周囲に語っていたようで、後先のことはあまり考えないで前へ進む性格でした。ただ、彼女は自分が作り上げた”女優・遠野なぎこ”の生き方を常に意識していました」

生前、彼女が使用していた携帯電話の番号に連絡してみると、ある音声が流れた。

「ただいま電話にでることができません。ピーという発信音の後に、お名前とご用件をお話しください」

遠野さんの携帯はいまもまだ契約が続いていた。「留守番電話」を受け付けているというのは、何を意味するのだろうか──。